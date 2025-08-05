"تضحية هائلة" من الأهلي المصري للتخلص من نجم الفريق

وافق النادي الأهلي على رحيل أحد نجومه مع تحمل قيمة راتبه كاملة قبل غلق باب الانتقالات في الدوري المصري.

ووجه الأهلي الشكر إلى عدة لاعبين عقب نهاية عقودهم على رأسهم: التونسي علي معلول،، وعمرو السولية، والحارس حمزة علاء، وأكرم توفيق، ورامي ربيعة.

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ورحل أيضاً بعض اللاعبين عن صفوف الفريق الأحمر، أبرزهم: خالد عبد الفتاح، وكريم وليد "نيدفيد"، وعبد الله بستانجي، والتونسي محمد الضاوي "كريستو"، وعمر الساعي، وكريم الدبيس، إلى جانب الفلسطيني وسام أبو علي.

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وتوصل الأهلي إلى اتفاق مع نادي الجيش الملكي المغربي يقضي بإعارة اللاعب رضا سليم لمدة موسم.

المفاجأة أن الأهلي سيتحمل قيمة راتب لاعبه المغربي كاملة خلال فترة الإعارة إلى الجيش الملكي.

ويرغب الأهلي بمنح رضا سليم فرصة أكبر للمشاركة، خاصة في ظل عدم قيده في قائمة الفريق بسبب اشتراط لوائح الدوري المصري السماح بقيد 5 لاعبين أجانب فقط.

وتضم قائمة الأهلي 5 لاعبين أجانب، هم: الثنائي المغربي أشرف داري، وأشرف بن شرقي، والتونسي محمد علي بن رمضان، والسلوفيني نيتس جراديشار، والمالي أليو ديانغ.

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وكان رضا سليم قد انضم للأهلي، في صيف 2023، عقب نهاية عقده مع الجيش الملكي المغربي.

ولعب الجناح المغربي صاحب الـ 25 عاماً خلال مشواره مع الأهلي 44 مباراة، وسجل 5 أهداف، وقدم 3 تمريرات حاسمة.