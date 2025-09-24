4 أندية إنجليزية تنتظره.. نجم الهلال السعودي يدرس الرحيل

أبدى أحد محترفي نادي الهلال السعودي رغبته في الرحيل عن الدوري السعودي للمحترفين، والعودة إلى أوروبا، خلال العام المقبل.

وبحسب ما كشف عنه الصحفي "غرايم بايلي" فإن البرتغالي روبن نيفيز، نجم الهلال ،ولاعب وولفرهامبتون واندررز السابق، يفكر في الرحيل والعودة إلى أوروبا في عام 2026.

روبن نيفيز صاحب الـ28 عامًا، كان قد انضم لصفوف الهلال، في يوليو 2023، قادمًا من وولفرهامبتون واندررز الإنجليزي في صفقة بقيمة 55 مليون يورو.

وحسب موقع "TBR Football" إدارة النادي السعودي تسعى لإقناع نيفيز بتوقيع عقد جديد، وسط اهتمام كبير من عدة أندية بضمه بالدوري الإنجليزي الممتاز.

ويستعد الهلال لمواجهة نظيره الأخدود، غدًا الخميس، على ملعب المملكة أرينا في الرياض، ضمن منافسات الجولة الرابعة، لدوري روشن السعودي للمحترفين.

وكانت قد أفادت تقارير قبل عدة أيام إن توتنهام يستعد لتقديم عرض بقيمة 20 مليون يورو، من أجل التعاقد مع روبن نيفيز، لاعب وسط الهلال، في الشتاء القادم.

كما ذكرت أخرى أن كل من مانشستر يونايتد، ونيوكاسل يُراقبان أيضًا وضع لاعب وولفرهامبتون السابق، لبحث إمكانية التوقيع معه.

ولم يتخذ أي نادٍ أوروبي حتى الآن خطوة رسمية بشأن التعاقد مع لاعب الهلال، الذي تبلغ قيمته السوقية نحو 25 مليون يورو.