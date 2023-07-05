رسميًا: لويس إنريكي مدربًا لباريس سان جيرمان
أعلن نادي باريس سان جيرمان بطل الدوري الفرنسي، تعاقده مع المدرب الإسباني لويس إنريكي، لتدريب الفريق خلال الموسم المقبل، خلفًا للمقال كريستوف غالتييه.
وانفصل باريس سان جيرمان، اليوم الأربعاء رسميًا عن مدربه كريستوف غالتييه ليسدل الستار على موسم مضطرب تحت قيادة المدرب الذي يتبقى عام على نهاية عقده.
وأصدر نادي باريس سان جيرمان بيانًا أعلن من خلاله تعاقده مع المدرب الإسباني قائلا: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن تعيين لويس إنريكي مدربًا للفريق".
وأضاف: "وقع المدير الفني الإسباني عقدًا لمدة عامين مع باريس".
وقال لويس إنريكي خلال مؤتمر تقديمه كمدرب لنادي العاصمة الفرنسية: "يسعدني أن أصل إلى باريس لأعيش تجربة جديدة هناك".
وأضاف: "إنه لمن المثير للغاية التعرف على أشخاص جدد، والعيش في هذه المدينة، وتعلم لغة جديدة ، وقبل كل شيء تدريب باريس سان جيرمان".
ونال باريس سان جيرمان لقب الدوري الفرنسي لكنه ودَّع من دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا أمام بايرن ميونخ.
يذكر أن لويس إنريكي ترك منصبه كمدرب لمنتخب إسبانيا عقب الخروج من ثمن نهائي كأس العالم الأخيرة بركلات الترجيح أمام المغرب.
وكان "إنريكي" مدربًا لبرشلونة عندما خسر 0/4 أمام باريس سان جيرمان بدوري أبطال أوروبا، موسم 2016/2017، قبل أن يفوز برشلونة على ملعبه 6/1 في ريمونتادا شهيرة ويصعد إلى دور الـ8.
وقاد إنريكي برشلونة إلى ثلاثية الدوري والكأس ودوري أبطال أوروبا في موسم 2014-2015، بينما بلغ مع إسبانيا الدور قبل النهائي ببطولة أوروبا 2020.