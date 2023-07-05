رسميًا: لويس إنريكي مدربًا لباريس سان جيرمان

وأصدر نادي باريس سان جيرمان بيانًا أعلن من خلاله تعاقده مع المدرب الإسباني قائلا: "يسر نادي باريس سان جيرمان الإعلان عن تعيين لويس إنريكي مدربًا للفريق".

وأضاف: "وقع المدير الفني الإسباني عقدًا لمدة عامين مع باريس".

وقال لويس إنريكي خلال مؤتمر تقديمه كمدرب لنادي العاصمة الفرنسية: "يسعدني أن أصل إلى باريس لأعيش تجربة جديدة هناك".

وأضاف: "إنه لمن المثير للغاية التعرف على أشخاص جدد، والعيش في هذه المدينة، وتعلم لغة جديدة ، وقبل كل شيء تدريب باريس سان جيرمان".