ساليس عبد الصمد يعتذر لأشرف حكيمي بعد تدخله المتهور.. والنجم المغربي يرد (شاهد)

واقتنص فريق باريس سان جيرمان فوزا ثمينا على حساب خصمه لانس بنتيجة (3-1)، أمس السبت، في إطار منافسات الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي.

وتعرض أشرف حكيمي، لإصابة قوية، بعد التدخل القوي للغاني ساليس، في الدقيقة 19 من وحصلا لاعب لانس على بطاقة حمراء بسبب هذا التدخل.

ووجه ساليس رسالة إلى لأشرف حكيمي عبر "تويتر" قال فيها: "أعتذر لمن خاب أمله في، ولأشرف حكيمي، لم تكن لدي نوايا سيئة وأنا آسف حقا لذلك، كما أعتذر لجميع جماهير لانس".

وأعاد حكيمي تغريدة ساليس وقال: ‏"هذه أشياء تحدث في كرة القدم. حظا سعيدا لبقية الموسم".