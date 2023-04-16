ساليس عبد الصمد يعتذر لأشرف حكيمي بعد تدخله المتهور.. والنجم المغربي يرد (شاهد)
اعتذر الغاني "ساليس عبد الصمد" لاعب نادي لانس الفرنسي، للاعب المغربي أشرف حكيمي مدافع باريس سان جيرمان الفرنسي، بعد تدخله القوي الذي كاد أن يسبب إصابة قوية للنجم المغربي، وطرده مباشرة في مباراة الفريقين أمس بالدوري الفرنسي.
واقتنص فريق باريس سان جيرمان فوزا ثمينا على حساب خصمه لانس بنتيجة (3-1)، أمس السبت، في إطار منافسات الجولة الـ31 من الدوري الفرنسي.
وتعرض أشرف حكيمي، لإصابة قوية، بعد التدخل القوي للغاني ساليس، في الدقيقة 19 من وحصلا لاعب لانس على بطاقة حمراء بسبب هذا التدخل.
ووجه ساليس رسالة إلى لأشرف حكيمي عبر "تويتر" قال فيها: "أعتذر لمن خاب أمله في، ولأشرف حكيمي، لم تكن لدي نوايا سيئة وأنا آسف حقا لذلك، كما أعتذر لجميع جماهير لانس".
وأعاد حكيمي تغريدة ساليس وقال: "هذه أشياء تحدث في كرة القدم. حظا سعيدا لبقية الموسم".
وسجل الفرنسي كيليان مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي ثنائي فريق باريس سان جيرمان، هدفين في الشوط الأول ليفوز باريس سان جيرمان 3-1 على ضيفه لانس بعشرة لاعبين، ليتصدر الدوري الفرنسي، بفارق 9 نقاط عن أقرب منافسه، السبت.
وطرد ساليس عبد الصمد لاعب لانس، الذي ما زال في المركز الثاني، لكن تلقت آماله في اللقب ضربة قوية، عند الدقيقة 19 عقب تدخله بقوة على أشرف حكيمي.
بتلك النتيجة، ارتفع رصيد باريس سان جيرمان إلى 72 نقطة في المركز الأول، بينما تجمد رصيد لانس عند 63 نقطة في المركز الثاني.