لماذا يرتدي المنتخب الإيطالي اللون الأزرق رغم عدم تواجده في علمها؟
يعد المنتخب الإيطالي، أحد المنتخبات العريقة والمعروفة في عالم الساحرة المستديرة، حيث توج ببطولة كأس العالم 4 مرات، ولكن الأمر الذي يثير استغراب متابعي ومحبي "الآزوري" أن قميصه الأزرق غير مشتق من لون العلم الرسمي للبلاد كما تجري العادة.
ولا يخفى على أحد بأن لون قميص منتخب إيطاليا أزرق اللون والذي يتم ارتداؤه في الغالب مع سراويل بيضاء، بينما يتكون علم إيطاليا من 3 ألوان، الأخضر والأبيض والأحمر.
ووفقا لما ذكره موقع "givemesport"، فيعود السر في ارتداء الإيطاليين اللون الأزرق إلى فترة الحكم الملكي لإيطاليا منذ عام 1861 - 1946، خلال هذه الحقبة من الزمن تم تأسيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الذي بدوره قرر أن يكون لون قميص المنتخب على لون علم العائلة المالكة "سافوي"، وهو اللون الأزرق.
وأتى قرار الاتحاد الإيطالي بارتداء اللون الأزرق كتكريم ووفاء لعائلة سافوي المالكة والتي كانت من أهم إنجازاتها إنهاء الانقسام في إيطاليا وتوحيد البلاد بأكملها تحت علم وحكم واحد.
لذلك قرر الاتحاد الإيطالي الإبقاء على اللون الأزرق كلون رئيس لقمصان فرق كرة القدم رغم سقوط عائلة سافوي عن الحكم في عام 1946.
وأشار التقرير إلى أن "المنتخب الإيطالي في البداية ارتدى الزي الأبيض وتحول لفترة وجيزة إلى اللون الأسود بالكامل خلال فترة موسوليني".
وتوج "الآزوري" بلقب كأس العالم لأول مرة في تاريخه عام 1934 في النسخة التي استضافتها إيطاليا، ثم فاز بلقب مونديال 1938 الذي أقيم في فرنسا وذلك للمرة الثانية على التوالي .
وعاد إلى منصة التتويج بعد 44 عاما بالفوز بلقب مونديال إسبانيا عام 1982، وحقق اللقب الرابع والأخير في تاريخه في نسخة 2006 بألمانيا.
وفي بطولة "يورو 2024" الحالية يتواجد المنتخب الإيطالي في مجموعة تضم منتخبات ألبانيا وإسبانيا وكرواتيا.
وبدأ المنتخب الإيطالي مسيرته بالفوز على ألبانيا 2-1، يوم السبت الماضي.
ويشارك في بطولة أمم أوروبا 24 منتخبًا، بينهم منتخب ألمانيا مستضيف البطولة، وتنقسم تلك المنتخبات إلى 6 مجموعات، وتشتمل كل مجموعة على 4 منتخبات.
وتستضيف ألمانيا البطولة من 14 يونيو إلى 14 يوليو 2024.
ويتأهل أصحاب المركز الأول والثاني مباشرة إلى دور الـ16، ثم تصعد أفضل 4 منتخبات من أصحاب المركز الثالث وفق عدد النقاط ثم فارق الأهداف ثم الأهداف المسجلة ثم اللجوء للعب النظيف.
وبعدها يُقام ثمن النهائي بنظام خروج المغلوب وكذلك ربع النهائي ونصف النهائي، وتُقام المباراة النهائية يوم 14 يوليو 2024.