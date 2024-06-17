لماذا يرتدي المنتخب الإيطالي اللون الأزرق رغم عدم تواجده في علمها؟

يعد المنتخب الإيطالي، أحد المنتخبات العريقة والمعروفة في عالم الساحرة المستديرة، حيث توج ببطولة كأس العالم 4 مرات، ولكن الأمر الذي يثير استغراب متابعي ومحبي "الآزوري" أن قميصه الأزرق غير مشتق من لون العلم الرسمي للبلاد كما تجري العادة.

ولا يخفى على أحد بأن لون قميص منتخب إيطاليا أزرق اللون والذي يتم ارتداؤه في الغالب مع سراويل بيضاء، بينما يتكون علم إيطاليا من 3 ألوان، الأخضر والأبيض والأحمر.

ووفقا لما ذكره موقع "givemesport"، فيعود السر في ارتداء الإيطاليين اللون الأزرق إلى فترة الحكم الملكي لإيطاليا منذ عام 1861 - 1946، خلال هذه الحقبة من الزمن تم تأسيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الذي بدوره قرر أن يكون لون قميص المنتخب على لون علم العائلة المالكة "سافوي"، وهو اللون الأزرق.

وأتى قرار الاتحاد الإيطالي بارتداء اللون الأزرق كتكريم ووفاء لعائلة سافوي المالكة والتي كانت من أهم إنجازاتها إنهاء الانقسام في إيطاليا وتوحيد البلاد بأكملها تحت علم وحكم واحد.

لذلك قرر الاتحاد الإيطالي الإبقاء على اللون الأزرق كلون رئيس لقمصان فرق كرة القدم رغم سقوط عائلة سافوي عن الحكم في عام 1946.