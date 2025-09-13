درع الدوري المصري يتصدر دولاب بطولات بيراميدز (صورة)

خصصت إدارة نادي بيراميدز دولاب لعرض البطولات التي حصدها الفريق الأول لكرة القدم في ملعب الدفاع الجوي بالقاهرة الذي يستضيف مباريات الفريق.

ويخوض بيراميدز مساء الأحد مواجهة مرتقبة ضد ضيفه أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور الأول ببطولة كأس القارات للأندية (الإنتر كونتيننتال) على ملعب الدفاع الجوي.

وتوج بيراميدز بلقب دوري أبطال أفريقيا لأول مرة في تاريخه عقب تغلبه في نهائي النسخة الماضية على حساب ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي بينما حصد أوكلاند لقب دوري أبطال أوقيانوسيا.

ويلعب الفائز من مواجهة بيراميدز ضد أوكلاند مع الأهلي السعودي يوم 23 سبتمبر الجاري على ملعب "الإنماء" بمدينة جدة بالدور الثاني للبطولة العالمية.

وشهد دولاب بطولات بيراميدز لقب دوري أبطال أفريقيا الذي حصدها الفريق للمرة الأولى بجانب كأس مصر وقمصان لبعض نجوم الفريق مثل رمضان صبحي وأحمد الشناوي.

اللافت أن دولاب بطولات بيراميدز قد شهد مجسم لدرع الدوري المصري رغم عدم تتويج الفريق به رسمياً.

وبحسب مصادر فإن إدارة بيراميدز وضعت هذا الدرع إيماناً بالحصول على قرار من المحكمة الرياضية الدولية "كاس" بأحقية النادي في التتويج بلقب الدوري في الموسم الماضي الذي حصده الأهلي بفارق نقطة واحدة.

وتقدم بيراميدز بشكوى ضد قرار رابطة الأندية بإلغاء عقوبة خصم الثلاث نقاط من الأهلي بعد انسحابه أمام الزمالك يوم 11 مارس الماضي بالدوري.