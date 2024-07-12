ساديو ماني يحتفل بحصول زوجته على شهادة البكالوريا (صور)

احتفل النجم السنغالي ساديو ماني مهاجم النصر السعودي، بتخرج زوجته عائشة تامبا، وحصولها على درجة "البكالوريا".

وعقد ساديو ماني قرانه على تامبا في يناير الماضي، وكانت آنذاك ما زالت طالبة بإحدى المدارس الخاصة في السنغال، في حفل عائلي بسيط لم يحضره سوى أقارب الطرفين.

وعند عقد القران كانت عائشة تامبا طالبة في مدرسة "كابيس" الثانوية بالعاصمة السنغالية داكار.

ونشرت صحيفة "ديلي ميل" صورًا ظهر فيها ماني، وهو يحتفل الشهر الماضي بحصول زوجته عائشة على شهادة البكالوريا، وهو المؤهل الأكاديمي الذي يحصل عليه الطلاب في نهاية تعليمهم الثانوي.

وذكرت الصحيفة أن ماني كان من المقرر أن يقضي رحلة زواج "شهر عسل" رفقة عائشة، إلا أن عائلتها رفضت من أجل أن التركيز على الدراسة، في المدرسة الثانوية.

وأشارت إلى أن عائشة تفكر الآن في الانتقال إلى التعليم العالي بعد حصولها على شهادة البكالوريا.