آيات من القرآن.. بلد الوليد يقدّم لاعبه المغربي محمد جواب بطريقة لافتة

أعلن نادي بلد الوليد الإسباني عن تقديم لاعبه الجديد المغربي محمد جواب بطريقة لافتة وغير معتادة وذلك بآية من القرآن الكريم في سابقة أولى للأندية الأوروبية وحتى العربية.

وتعاقد بلد الوليد مع المدافع الدولي لأسود الأطلس محمد جواب قادما من نادي رين الفرنسي، قبل أن يتم تقديمه رسميا لوسائل الإعلام بشكل أثار الإعجاب على منصات التواصل وفي الصحف الإسبانية والعربية.

وبدأ المدير الرياضي لفريق ريال بلد الوليد، فيكتور أورتا، المؤتمر الصحفي بآيات من القرآن الكريم، مستشهدًا بسورة النجم، في قول الله تعالى: "وَأن ليْس للإنسَانِ إلا ما سعى، وأنَّ سعْيه سوف يُرَى".

وأعرب فيكتور أورتا عن أمله في نجاح جواب مع النادي في تجربته الأولى في الدوري الإسباني، لكن كلماته وهو يستشهد بما تيسر من القرآن أثارت الإعجاب.

يمتلك بلد الوليد علاقة جيدة مع المغرب، إذ لعب ضمن صفوفه خلال الموسم الماضي 3 لاعبين، وهم آدم أزنو الذي كان معارًا من بايرن ميونخ، بالإضافة إلى سليم أملاح وأنور التهامي.

كما أعلن أورتا رسميًا أن جواب متواجد في القائمة الأولية للمنتخب المغربي، الذي يستعد لخوض مواجهتين قويتين أمام النيجر وزامبيا في سبتمبر القادم، ضمن تصفيات كأس العالم 2026.

ومن جانبه، تحدث جواب البالغ من العمر 23 عامًا عن انتقاله لبلد الوليد قائلا: "لدي ثقة كبيرة بإمكانياتي لتحقيق النجاح، أطمح لنيل ثقة المدرب غويرمو ألمادا.

وقال: "عندما يمنحني الضوء الأخضر، سأدخل الملعب للمشاركة أساسيا وليس للبقاء على الدكة، أرجو أن أقدم الإضافة وأكون عند حسن الظن في هذا المشروع الذي يعتبر النجاح فيه أكبر طموحاتي".