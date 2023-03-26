رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي "الخيار الجلي" لتدريب السامبا
قال إيدنالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد سيكون "الخيار الجلي" لتولي قيادة منتخب بلاده الأول إذا كان متاحًا بنهاية الموسم الأوروبي.
وأقر رودريغيز بأن أنشيلوتي على رأس قائمة المرشحين لخلافة تيتي الذي رحل عن تدريب البرازيل بعد كأس العالم 2022 حيث خرجت البرازيل من دور الثمانية أمام كرواتيا.
وقال رودريغيز في مقابلة مع وكالة "رويترز": "يحظى أنشيلوتي باحترام جميع اللاعبين. ليس فقط رونالدو نازاريو أو فينيسيوس جونيور، وإنما كل من لعب تحت إمرته".
وأضاف "أحبه حقيقة لصدقه في طريقة عمله وعمله المتواصل. أنشيلوتي غني عن التعريف. إنه مدرب بارع حقق الكثير من الإنجازات ونأمل أن يحقق المزيد".
وأثنى عدد من لاعبي البرازيل أبرزهم فينيسيوس جونيور وإيدرسون ورودريغو وكاسيميرو على المدرب الإيطالي قبل الخسارة 2-1 أمام المغرب وديًّا.
لكن رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قال إن الهوس بأنشيلوتي انتقل كذلك للجماهير في البرازيل.
وقال رودريغيز: "أنشيلوتي ليس المدرب المفضل للاعبين فقط، لكن يبدو أنه كذلك بين الجماهير. أينما ذهبت في البرازيل، في كل ملعب، هو أول من يسألني المشجعون عنه".
وأضاف "الجماهير تتحدث عنه بحب، تقديرا للعمل المثالي الذي قام به في مسيرته. لننتظر الوقت المناسب وسنرى إذا ما كان بمقدورنا تحقيق ذلك في سعينا لتعيين مدرب جديد لمنتخب البرازيل".
وينتهي عقد أنشيلوتي مع ريال مدريد في 2024 لكن المدرب الإيطالي قد لا يبقى في منصبه حال فشله في قيادة الميرنغي للحفاظ على لقب دوري أبطال أوروبا مع فشل الفريق عمليًّا في التتويج بلقب الدوري الإسباني بتأخر الفريق بـ12 نقطة عن برشلونة