رئيس الاتحاد البرازيلي: أنشيلوتي "الخيار الجلي" لتدريب السامبا

قال إيدنالدو رودريغيز رئيس الاتحاد البرازيلي لكرة القدم إن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد سيكون "الخيار الجلي" لتولي قيادة منتخب بلاده الأول إذا كان متاحًا بنهاية الموسم الأوروبي.

وأقر رودريغيز بأن أنشيلوتي على رأس قائمة المرشحين لخلافة تيتي الذي رحل عن تدريب البرازيل بعد كأس العالم 2022 حيث خرجت البرازيل من دور الثمانية أمام كرواتيا.

وقال رودريغيز في مقابلة مع وكالة "رويترز": "يحظى أنشيلوتي باحترام جميع اللاعبين. ليس فقط رونالدو نازاريو أو فينيسيوس جونيور، وإنما كل من لعب تحت إمرته".