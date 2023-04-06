أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الكأس (فيديو)
تقدم فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد بهدف لصالح فريقه في شباك برشلونة، خلال مباراة الفريقين في كلاسيكو كأس ملك إسبانيا.
ويستضيف برشلونة غريمه الأزلي ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، اليوم الأربعاء، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".
وأحرز جونيور هدفه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من هجمة مرتدة رائعة.
وكاد برشلونة أن يسجل، ولكن تعملق كورتوا حارس ريال مدريد لترتد الكرة إلى فينسيوس الذي انطلق من منتصف الملعب ومرر كرة سحرية لبنزيما، الذي أعادها له مرة أخرى ليسدد في شباك الفريق الكتالوني محرزًا الهدف الأول للفريق الملكي.
وأضاف كريم بنزيما الهدف الثاني للفريق الملكي مع بداية شوط المباراة الثاني بعد تلقيه تمريرة سحرية من مودريتش ليسدد أرضية في الشباك الكتالونية.
وأضاف بنزيما الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 58 من ركلة جزاء
وينتظر عشاق كرة القدم مواجهة نارية بين برشلونة وريال مدريد، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو"، في المباراة التي تجمعهما في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، على ملعب "سانتياغو برنابيو"، انتهت بفوز برشلونة بهدف دون ردٍ.
ويلتقي المتأهل من برشلونة وريال مدريد مع فريق أوساسونا، في نهائي كأس ملك إسبانيا لهذا الموسم، والذي صعد على حساب أتلتيك بلباو.
ويعد هذا رابع كلاسيكو يخوضه الفريقان هذا العام، وحقق المدير الفني تشافي هيرنانديز الفوز في آخر 3 مواجهات.