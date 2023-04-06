أهداف مباراة ريال مدريد وبرشلونة في كلاسيكو الكأس (فيديو)

ويستضيف برشلونة غريمه الأزلي ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، اليوم الأربعاء، على ملعب "سبوتيفاي كامب نو".

وأحرز جونيور هدفه في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول من هجمة مرتدة رائعة.

وكاد برشلونة أن يسجل، ولكن تعملق كورتوا حارس ريال مدريد لترتد الكرة إلى فينسيوس الذي انطلق من منتصف الملعب ومرر كرة سحرية لبنزيما، الذي أعادها له مرة أخرى ليسدد في شباك الفريق الكتالوني محرزًا الهدف الأول للفريق الملكي.

وأضاف كريم بنزيما الهدف الثاني للفريق الملكي مع بداية شوط المباراة الثاني بعد تلقيه تمريرة سحرية من مودريتش ليسدد أرضية في الشباك الكتالونية.

وأضاف بنزيما الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 58 من ركلة جزاء