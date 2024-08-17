على طبق من ذهب.. هدية سلوت وإيبسويتش التي ينتظرها محمد صلاح

تفصل محمد صلاح ساعات قليلة عن بداية الموسم السابع له بقميص ليفربول، في مباراة الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي في مواجهة إيبسويتش تاون، على ملعب الفريق الصاعد حديثًا من الدرجة الأدنى.

يدخل صلاح المباراة بمشاعر مختلطة بين السعادة بموسمه السابع مع "الريدز"، والترقب لما يخفيه القدر له تحت قيادة المدير الفني الجديد آرني سلوت.

أهداف صلاح

لكن بعيدًا عن تلك المشاعر، هناك أهداف واضحة أمام محمد صلاح في الموسم الجديد، الذي ربما يكون الأخير له في صفوف الريدز.

أبرز تلك الأهداف هو تحقيق المزيد من البطولات مع ليفربول، والوصول إلى منصات التتويج مرة أخرى بعد غياب.

وعلى مستوى مباراة إيبسويتش لا يختلف الأمر كثيرًا، فأمام النجم المصري عدة أهداف يسعى لتحقيق أكبر قدر منها، ولعل أبرزها الحفاظ على سجله المميز بالتسجيل في المباراة الافتتاحية مع ليفربول للموسم السادس من أصل سبعة مواسم.

هدايا آرني سلوت

ينتظر صلاح هدية مشتركة من مدربه الجديد آرني سلوت، المدير الفني الحالي لليفربول، ومن خصمه إيبسويتش تاون.

ستكون هدية سلوت هي الوفاء بوعده الذي قاله للصحافة في عدة مناسبات منذ أن تولى تدريب ليفربول، والحفاظ على صلاح عنصرا أساسيا ومهما، كما وصفه المدرب نفسه.

تلك الهدية لو حصل عليها صلاح لن يفرط في الفرصة، وسيثبت لمدرب آخر أنه هو اللاعب الأهم في الفريق كما فعلها مع يورغن كلوب.

أكد سلوت مرارًا وتكرارًا أهمية صلاح، وأن الفريق يحتاجه، لكن هل ينعكس ذلك على طريقة لعب الفريق في الملعب؟ ذلك ما سنعرفه ضد إيبسويتش.

هدايا إيبسويتش تاون

لن يكون سلوت هو الشخص الوحيد الذي ينتظر صلاح منه الحصول على بعض الهدايا في المباراة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي لليفربول، ولكن سيكون الخصم إيبسويتش تاون هو الآخر ضمن هؤلاء الذين يريد صلاح الحصول على هدية منهم، في مباراة ملعب "بورتمان رود".

ستكون هدية إيبسويتش هي الإخلاص لطريقة لعبهم، والالتزام باللعب بطريقة هجومية أمام فريق مثل ليفربول، مما يفتح للنجم المصري المساحات لتسجيل الأهداف وصناعة التاريخ.

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تاريخ خاص للغاية

ينتظر محمد صلاح تتويجًا خاصًا به في مواجهة إيبسويتش بعيدًا عن سلسلة التسجيل في المباريات الافتتاحية، التي كسرها فريقه السابق تشيلسي في الموسم الماضي.

فقد سجل المصري في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي حتى الآن ثمانية أهداف، يتصدر بها ترتيب هدافي الجولة الأولى تاريخيًا، بجوار آلان شيرار وواين روني وفرانك لامبارد، ويسعى لتعزيز ذلك الرقم للانفراد بالصدارة لنفسه من دون نزاع مع أي لاعب آخر مهما كان تاريخيًا ومهمًا لناديه وللدوري الإنجليزي.