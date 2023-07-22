تقرير: باريس سان جيرمان قد يستبعد مبابي من قائمته في دوري أبطال أوروبا

كشف بين جاكوبس، الصحفي بشبكة "CBS" الرياضية عن تصعيد جديد سوف يتخذه مسؤولو نادي باريس سان جيرمان المرحلة المقبلة مع نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي.

وكان سان جيرمان قد استبعد مبابي، يوم الجمعة، من بعثة الفريق المتجهة إلى اليابان، لخوض بعض المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد، بسبب رفضه تمديد عقده حتى صيف 2025.

وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل في صيف 2024.

وقال بين جاكوبس، عبر حسابه على تويتر: "باريس سان جيرمان مستعد لاستبعاد كيليان مبابي من قائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا".

وأضاف: "يأمل النادي أن يدرك مبابي أنه سيواجه موسمًا صعبًا إذا انتظر ريال مدريد الصيف المقبل لكي يخرج مجانًا".