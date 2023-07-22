تقرير: باريس سان جيرمان قد يستبعد مبابي من قائمته في دوري أبطال أوروبا
كشف بين جاكوبس، الصحفي بشبكة "CBS" الرياضية عن تصعيد جديد سوف يتخذه مسؤولو نادي باريس سان جيرمان المرحلة المقبلة مع نجم الفريق الفرنسي كيليان مبابي.
وكان سان جيرمان قد استبعد مبابي، يوم الجمعة، من بعثة الفريق المتجهة إلى اليابان، لخوض بعض المباريات الودية استعدادًا للموسم الجديد، بسبب رفضه تمديد عقده حتى صيف 2025.
وينتهي تعاقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم المقبل في صيف 2024.
وقال بين جاكوبس، عبر حسابه على تويتر: "باريس سان جيرمان مستعد لاستبعاد كيليان مبابي من قائمة الفريق في دوري أبطال أوروبا".
وأضاف: "يأمل النادي أن يدرك مبابي أنه سيواجه موسمًا صعبًا إذا انتظر ريال مدريد الصيف المقبل لكي يخرج مجانًا".
وأوضح: "باريس سان جيرمان يتوقع تقديم نادي الهلال عرضا رسميا لضم مبابي قريبًا جدًا، والذي يتوقع أن يكون مقاربا لـ250 مليون يورو".
في المقابل ذكرت إذاعة "مونت كارلو" الفرنسية، أن مبابي دخل اهتمامات تشيلسي لضمه هذا الصيف.
فيما قال فابريزيو رومانو، الصحفي بشبكة "سكاي سبورتس"، المختص بأخبار انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على تويتر: "لم يتخذ باريس سان جيرمان أي قرار حتى الآن بشأن قائمة الفريق لدوري أبطال أوروبا، ولن يفعل ذلك حتى يحين الوقت المناسب".
وأضاف: "سيتوافق أي اختيار لقائمة الفريق مع اللوائح، ولن يُحذف أي لاعب لأي سبب آخر غير الأسباب الرياضية، ستتم مناقشة كل هذه الأمور في أغسطس، وليس الآن".
مبابي في تدريبات المستبعدين
والتزم مبابي بالفعل، اليوم السبت، بحضور تدريبات باريس سان جيرمان، والتي تضم المستبعدين من الرحلة الآسيوية.
وتدرب مبابي رفقة كل من الهولندي جورجينيو فينالدوم والأرجنتيني لياندرو باريديس والألماني جوليان دراكسلر والسنغالي عبدو ديالو والفرنسي كولين داغبا.
وكانت هذه الأسماء قد خرجت من قائمة الفريق في الجولة الآسيوية، في ظل سعي النادي الفرنسي للتخلص منهم خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.
ويستعد باريس سان جيرمان لخوض وديات ضد النصر السعودي يوم 25 يوليو الجاري، ثم سيواجه سيرزو أوساكا الياباني وإنتر الإيطالي وتشونبوك الكوري الجنوبي.
ويبدأ باريس سان جيرمان موسمه في الدوري الفرنسي بمواجهة لوريان، كما سيواجه تولوز في كأس السوبر الفرنسي.