واين روني: أتمنى نجاح هاري كين في تحطيم رقمي مع منتخب إنجلترا

أعرب واين روني، الهداف التاريخي للمنتخب الإنجليزي لكرة القدم، عن أمله أن يحطم هاري كين رقمه القياسي خلال منافسات بطولة كأس العالم.

ويشارك كين في البطولة ولديه 51 هدفا مع المنتخب الإنجليزي، بفارق هدفين خلف روني.

وبعد أن سجل 6 أهداف في المونديال الذي أقيم في روسيا قبل أربعة أعوام ليفوز بلقب هداف البطولة، سيكون كين واثقا من تخطي رقم روني في قطر.

وبينما يتمنى آخرون ألا تتحطم أرقامهم القياسية، دعم روني بقوة كين لتحطيم رقمه.

وقال لـ"تاك سبورت": أنا سعيد له، أعتقد أن سيحطم رقمي. أعتقد أنه سينهي مسيرته مسجلا 70 هدفا.

وأضاف: هو يستحق ذلك للعمل الذي يقوم به. إنه شرف كبير أن يكون الرقم القياسي مسجلا باسمي، ولكن الأرقام القياسية موجودة ليتم تحطيمها، ولا يمكنني التفكير في أفضل من كين لتحطيم الرقم.

وأضاف: أتمنى أن يحطمه في بطولة كأس العالم، لأن هذا يعني أنه يقوم بعمل جيد للمنتخب الإنجليزي.

ويستهل المنتخب الإنجليزي حملته في البطولة بمواجهة منتخب إيران يوم 21 نوفمبر، ثم يواجه منتخبي أميركا وويلز في المجموعة الثانية.