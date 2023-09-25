مدرب إنتر ميامي يوضح موقف ميسي من المشاركة في نهائي كأس أمريكا
كشف الأرجنتيني تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي، موقف النجم الأرجنتيني ليوينل ميسي من إمكانية المشاركة في نهائي كأس الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة، بعدما غاب عن تعادل فريقه (1-1)، فجر الاثنين، مع أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي.
وقال مارتينو في مؤتمر صحفي: "سأتخذ القرار بعد الاستماع لميسي، ومع تقييم كل المخاطر المستقبلية".
وأضاف: "وضع نسبة محتملة لمشاركته أمر صعب، لأننا نمضي اليوم بيومه. سنقيّم الوضع. سأنصت له في البداية لأعرف كيف يشعر، ويجب علينا أيضًا أن نقيّم المخاطر المستقبلية".
وغاب ميسي عن مواجهة أورلاندو، بسبب مشكلات عضلية، في مواجهة غاب عنها جوردي ألبا للسبب ذاته أيضا، وسيرجي بوسكيتس.
وتواصل تأثير ليونيل ميسي على فريق إنتر ميامي بعدما قاد فريقه إلى نهائي كأس هانت لامار (أمريكا المفتوحة) للمرة الأولى في تاريخ النادي.
وتغلب إنتر ميامي على فريق سينسيناتي بركلات الترجيح في مباراة ماراثونية، ليتأهل للنهائي الذي سيقام يوم الـ27 من سبتمبر الجاري.
ومنذ بداية مشواره في أمريكا، في أواخر يوليو، حظي ميسي البالغ من العمر 36 سنة، بانطلاقة مميزة مع إنتر ميامي، إذ سجل 11 هدفًا وصنع 5 في 11 مباراة فقط، حتى الآن.
وكان إنتر ميامي توّج بلقب كأس الدوريات الأمريكية وهو اللقب الأول في تاريخ النادي.
وحجز الفريق الأمريكي بطاقة تأهله إلى ثمن نهائي دوري أبطال كونكاكاف 2024.