مدرب إنتر ميامي يوضح موقف ميسي من المشاركة في نهائي كأس أمريكا

كشف الأرجنتيني تاتا مارتينو، مدرب إنتر ميامي، موقف النجم الأرجنتيني ليوينل ميسي من إمكانية المشاركة في نهائي كأس الولايات المتحدة الأمريكية المفتوحة، بعدما غاب عن تعادل فريقه (1-1)، فجر الاثنين، مع أورلاندو سيتي في الدوري الأمريكي.

وقال مارتينو في مؤتمر صحفي: "سأتخذ القرار بعد الاستماع لميسي، ومع تقييم كل المخاطر المستقبلية".

وأضاف: "وضع نسبة محتملة لمشاركته أمر صعب، لأننا نمضي اليوم بيومه. سنقيّم الوضع. سأنصت له في البداية لأعرف كيف يشعر، ويجب علينا أيضًا أن نقيّم المخاطر المستقبلية".