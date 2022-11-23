جماهير اليابان تسخر من لاعبي ألمانيا بعد حركة وضع أيديهم على أفواههم (شاهد)

سخرت بعض الجماهير اليابانية من قيام لاعبي المنتخب الألماني بوضع أيديهم على أفواههم في صورة الفريق قبل مباراتهم الافتتاحية في كأس العالم ضد اليابان.

وقرر لاعبو المنتخب الألماني إغلاق أفواههم بوضع أيديهم عليها، احتجاجًا على حظر "الفيفا" لارتداء شارة "دعم المثليين".

وقامت بعض الجماهير اليابانية عقب المباراة بتقليد تلك الحركة بسخرية، حيث قاموا بوضع أيديهم على أفواههم بعد فوز منتخب بلادهم على الماكينات الألمانية.