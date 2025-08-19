سر اللقطة المثيرة.. جيسوس يستقبل كريستيانو رونالدو بقبلة وعناق (فيديو)

شهدت مواجهة النصر والاتحاد في نصف نهائي كأس السوبر السعودي لقطة مثيرة كان بطلها البرتغالي كريستيانو رونالدو والمدرب البرتغالي جورجي جيسوس المدير الفني للنصر.

فبعد قرار استبدال رونالدو في الدقائق الأخيرة من المباراة، توجه اللاعب نحو الخط الجانبي حيث استقبله جيسوس بالأحضان والقبلات، في مشهد أثار جدلًا واسعًا بين الجماهير والمتابعين.

ويعود سبب هذه اللقطة إلى أن جيسوس سأل قائد النصر قبل التبديل إن كان يرغب في مغادرة الملعب، ليوافق رونالدو على القرار ويخرج وسط تصفيق جماهير فريقه، قبل أن يحتضنه مدربه بحرارة.

أخبار ذات علاقة 4 حالات تحكيمية مثيرة في مباراة النصر والاتحاد (فيديو)

ورغم النقص العددي منذ الدقيقة 25 بعد طرد السنغالي ساديو ماني، تمكن النصر من تحقيق الفوز على الاتحاد بنتيجة (2-1) ليخطف بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية.

أخبار ذات علاقة الوحيد على الدكة.. رد فعل غريب من عبد الإله العمري بعد هدف النصر (فيديو)

وكان الشوط الأول قد انتهى بالتعادل الإيجابي (1-1)، بعدما افتتح ساديو ماني التسجيل للنصر في الدقيقة العاشرة، ثم عادل برغوين الكفة سريعًا للاتحاد عند الدقيقة السادسة عشرة.

أخبار ذات علاقة ملخص وأهداف ونتيجة مباراة النصر ضد الاتحاد في كأس السوبر السعودي

وفي الشوط الثاني، حسم جواو فيليكس المواجهة بتسجيله هدف الفوز للنصر، ليقود فريقه إلى النهائي المرتقب حيث ينتظر مواجهة الفائز من مباراة القادسية والأهلي.