محاولة أخيرة من أتلتيكو مدريد لخطف جوهرة الأهلي السعودي

يستهدف نادي أتلتيكو مدريد العمل بقوة لخطف غابرييل فيغا، نجم الأهلي السعودي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

ووفقا لما ذكره موقع "fichajes" فإن "مع دخول سوق الانتقالات مرحلتها النهائية، وضع نادي أتلتيكو مدريد عينه على غابري فيغا، الذي قد يكون القطعة المفقودة التي يحتاجها دييغو سيميوني، مدرب الفريق، لتعزيز خط الوسط".

وأوضح الموقع: "اللاعب السابق لنادي سيلتا فيغو، والمحترف حالياً في صفوف الأهلي السعودي، يمتلك بنداً في عقده يسهل انتقاله إلى أتلتيكو مدريد؛ مما يسمح له بالعودة إلى أوروبا على سبيل الإعارة إذا كان النادي مهتماً به وينافس في دوري أبطال أوروبا، وقد أثار هذا الشرط اهتمام أتلتيكو، الذي يرى في فيغا حلاً إستراتيجياً قابلاً للتطبيق".

وتابع التقرير: "عملية التعاقد مع فيغا تعتمد على عدة عوامل، حيث يمثل الحد الأقصى للأجور إحدى العقبات الرئيسة، ويتطلب تسجيل الموهبة الشابة في الدوري الإسباني رحيل توماس ليمار، وهو خيار يبدو محتملاً بشكل متزايد، نظراً لاهتمام الأندية الأخرى باللاعب الفرنسي".

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واختتم: "مع اقتراب الموعد النهائي للميركاتو، يجد أتلتيكو مدريد نفسه في سباق مع الزمن لإتمام هذه الصفقة وضمان تشكيلة تنافسية تسمح له بالمنافسة على أعلى المستويات في جميع البطولات".

ويعد غابري فيغا، إحدى الركائز الأساسية في تشكيل النادي الأهلي، حيث يعتمد عليه المدرب الألماني ماتياس يايسله بصورة أساسية في خط وسط الفريق خلال المباريات الأخيرة.

يذكر أن فيغا لعب مع الأهلي 23 مباراة فقط سجل خلالها 4 أهداف وصنع مثلها.

واستهل الأهلي مشواره بدوري روشن بالفوز على العروبة، ثم الخسارة أمام الفتح في الجولة الثانية من المسابقة.