سبب زيارة فينيسيوس للمغرب (فيديو)

وقالت أودري أزولاي المدير العام لليونسكو: "فينيسيوس جونيور ليس فقط لاعب كرة قدم استثنائيا؛ لقد كان أيضًا مدافعًا ملتزمًا عن تكافؤ الفرص من خلال التعليم في البرازيل، إنه نموذج يحتذى به لجيل كامل، وتتشرف اليونسكو بإدراجه اليوم ضمن سفراء النوايا الحسنة".

في حين قال اللاعب: "إن تعييني سفيرا للنوايا الحسنة لليونسكو وأنا في الثالثة والعشرين من عمري فقط هو أكثر من مجرد شرف، إنه إنجاز وواجب سأحمله معي لبقية حياتي".

وأضاف: "بالطبع، أريد أن يتم الاعتراف بي كلاعب عظيم، ولكن أيضًا كمواطن حاول أن يُحدث فرقًا، لقد كنت أكافح من أجل التعليم منذ أن كان عمري 19 عامًا، ومعهدي يتطور تدريجيًا في البرازيل، وبفضل دعم اليونسكو، سيكون لنا الآن تأثير إيجابي على العالم أجمع".

وشارك فينيسيوس في 23 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم، سجل فيها 12 هدفا وصنع 7.

وكان ريال مدريد قد جدد عقد فينيسيوس في أكتوبر الماضي حتى يونيو 2027.