غاري نيفيل: على مانشستر يونايتد إنهاء عقد كريستيانو رونالدو
قال غاري نيفيل إن مانشستر يونايتد "يعلم أنه يجب عليه إنهاء" عقد كريستيانو رونالدو.
وقال نيفيل لشبكة "سكاي سبورتس" ردا على تصريحات رونالدو في مقابلة مع بيرس مورغان: "لم يكن ليقوم بهذه المقابلة إذا كان يريد العودة، كان يعلم أنها ستحمل العناوين الرئيسية وستكون نهاية مسيرته في مانشستر يونايتد".
وأضاف: "تساءل ما الذي يفعله مانشستر يونايتد لأن حقيقة الأمر هي أنهم يعرفون أنه يتعين عليهم إنهاء عقد كريستيانو أو أنهم يفتحون سابقة حتى يتمكن أي لاعب من انتقادهم في المستقبل".
وأتم: "أتفق مع بعض الأشياء التي قالها كريستيانو، وسيوافق العديد من مشجعي مانشستر يونايتد على العديد من الأشياء التي قالها كريستيانو، لكن الحقيقة هي أنك إذا كنت موظفًا في شركة وتذكر تلك الأشياء التي يجب إنهاء وظيفتك، ويتعين على مانشستر يونايتد القيام بذلك في الأيام القليلة المقبلة".
وأشار نيفيل إلى أن مانشستر يونايتد مسؤول جزئيًا أيضًا عن الطريقة التي تدهورت بها العلاقة مع رونالدو.
وأوضح: "كان من الممكن أن يجتمعوا قبل أسبوعين وأن يتنقلوا في مسار عبر ما كان من المحتمل أن يكون بحارًا نهايته إلى الشاطئ، لكن هذا لم يحدث. لقد وضع كلاهما نفسيهما في زاوية".
تصريحات نارية
وأطلق رونالدو تصريحات نارية خلال مقابلة مع بيرس مورغان، حيث أقر بتراجع مانشستر يونايتد بعد رحيل المدرب الأسكتلندي أليكس فيرجسون، وقال اللاعب البرتغالي: "الهيكل بأكمله حول أليكس فيرجسون كان مهمًا للغاية، لذلك كنت أعرف أن مانشستر يونايتد لن يكون هو نفسه، لكنني لم أتخيل وجود فجوة كبيرة مع الأندية الأخرى، وهذا أكثر ما أدهشني".
وأكد النجم البرتغالي: "ترك فيرجسون فراغًا كبيرًا، لكن ليس فيرجسون فحسب، بل أيضًا ديفيد جيل، (الرئيس التنفيذي السابق لمانشستر يونايتد)، إنه رجل طيب للغاية".
وأوضح: "بالمقارنة مع ريال مدريد وحتى يوفنتوس، من حيث التدريب والتغذية والتعافي، مانشستر يونايتد متأخر، وهذا شيء فاجأني، فريق بهذا الحجم يجب أن يكون في القمة".
وواصل رونالدو: تم طرد أولي سولشاير، وتولى مايكل كاريك المسؤولية لبضع مباريات، كان كل شيء سريعًا للغاية، لكن عدم الاستقرار في النادي فاجأني كثيرًا".
وأردف: "عندما وقعت مع مانشستر يونايتد اعتقدت أن كل شيء قد تغير؛ لأنه مر 13 عامًا على رحيلي.. عندما وصلت اعتقدت أن كل شيء سيكون مختلفًا، لكنني فوجئت بطريقة سيئة".
وانتقد رونالدو المدرب الألماني رالف رانجنيك الذي خلف أولي جونار سولشاير، وقال اللاعب البرتغالي: "في أعماقي لم أر رانجنيك أبدا كمدرب، لأنه كانت هناك بعض الأشياء التي لم أتفق معه فيها، لقد كانت لحظة صعبة".
وأكد: "عندما تقيل سولشاير عليك إحضار مدرب كبير وليس مديرًا رياضيًا، لقد كانت تجربة جيدة مع سولشاير، كنت سعيدًا حقًا بالعمل معه، حتى لفترة قصيرة".
وانتقد رونالدو زملاءه في مانشستر يونايتد وقال: "إنهم لا يهتمون، بعضهم نعم ولكن غالبيتهم لا، ولكن هذا لا يفاجئني لأن معظمهم لن يستمر طويلاً في اللعبة".
وبسؤاله عن مدربه الهولندي إيريك تين هاغ قال رونالدو: "عرفته قليلا من عمله مع أياكس أمستردام".
تجاهل نيفيل
والشهر الماضي تجاهل كريستيانو رونالدو مصافحة زميله السابق في الفريق غاري نيفيل، المحلل الحالي في شبكة "سكاي سبورت".
وانتشر مقطع فيديو يظهر لاعبي مانشستر يونايتد وهم يدخلون ملعب أولد ترافورد لإجراء عمليات الإحماء قبل مواجهة ويستهام في الجولة الـ14 من الدوري الإنجليزي الممتاز.
وأظهر مقطع الفيديو رونالدو يصافح زميله السابق في مانشستر يونايتد، المهاجم الفرنسي لويس ساها، وتحدث معه قليلا، ثم صافح جيمي ريدناب نجم ليفربول وتوتنهام السابق، لكن بدا أن رونالدو تجاهل مصافحة زميله السابق غاري نيفيل.