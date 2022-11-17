غاري نيفيل: على مانشستر يونايتد إنهاء عقد كريستيانو رونالدو

وأضاف: "تساءل ما الذي يفعله مانشستر يونايتد لأن حقيقة الأمر هي أنهم يعرفون أنه يتعين عليهم إنهاء عقد كريستيانو أو أنهم يفتحون سابقة حتى يتمكن أي لاعب من انتقادهم في المستقبل".

وأتم: "أتفق مع بعض الأشياء التي قالها كريستيانو، وسيوافق العديد من مشجعي مانشستر يونايتد على العديد من الأشياء التي قالها كريستيانو، لكن الحقيقة هي أنك إذا كنت موظفًا في شركة وتذكر تلك الأشياء التي يجب إنهاء وظيفتك، ويتعين على مانشستر يونايتد القيام بذلك في الأيام القليلة المقبلة".