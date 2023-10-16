أنشيلوتي عن تدريبه البرازيل: مجرد شائعات.. أنا سعيد في ريال مدريد

خرج كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن صمته الذي فرضه الفترة الماضية بسبب التقارير التي ربطته بتدريب منتخب البرازيل في عام 2024.

أنشيلوتي يمتلك عقدًا مع النادي الملكي ممتدًا حتى يونيو 2024 المقبل.

وكان الاتحاد البرازيلي أعلن أن مدرب فلوميننزي فرناندو دينيز سيتولى المهمة موقتاً بانتظار التعاقد مع مدرب دائم، مؤكدًا أن أنشيلوتي سيتولى تدريب "السامبا" بدءًا من بطولة كوبا أمريكا 2024.