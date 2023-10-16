أنشيلوتي عن تدريبه البرازيل: مجرد شائعات.. أنا سعيد في ريال مدريد
خرج كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد، عن صمته الذي فرضه الفترة الماضية بسبب التقارير التي ربطته بتدريب منتخب البرازيل في عام 2024.
أنشيلوتي يمتلك عقدًا مع النادي الملكي ممتدًا حتى يونيو 2024 المقبل.
وكان الاتحاد البرازيلي أعلن أن مدرب فلوميننزي فرناندو دينيز سيتولى المهمة موقتاً بانتظار التعاقد مع مدرب دائم، مؤكدًا أن أنشيلوتي سيتولى تدريب "السامبا" بدءًا من بطولة كوبا أمريكا 2024.
وما زاد من هذه التكهنات هو ما قاله باولو أندريه عميد جامعة بارما، خلال تقليد أنشيلوتي لقب الدكتوراه الفخرية، مؤخرًا، حيث قال: "في عام 2024 ينتظر أنشيلوتي مغامرة غير عادية وهي حلم بالنسبة للعديد من المدربين بتوليه تدريب منتخب البرازيل".
ويبدو أن أنشيلوتي قرر كسر حاجز الصمت، ليتحدث لقناة "RaiSport"، اليوم الاثنين، قائلًا: " الأمر كله مجرد شائعات.. أنا سعيد للغاية في ريال مدريد، لقد بدأنا الموسم بشكل جيد ونأمل أن ننهيه بشكل أفضل".
وتردد العديد من الأسماء مؤخرًا لخلافة أنشيلوتي في قيادة ريال مدريد، أبرزهم تشابي ألونسو مدرب باير ليفركوزن، وروبيرتو دي زيربي المدير الفني لبرايتون.
ويتولى المدير الفني الإيطالي تدريب ريال مدريد منذ موسم 2021-2022 في ولاية ثانية.
وتمكن أنشيلوتي من التتويج ببطولة الدوري الإسباني ودوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي وكأس العالم الأندية في أول موسم له وفي الموسم الماضي توج بكأس ملك إسبانيا.
وخسر أنشيلوتي بطولة الدوري الإسباني الموسم الماضي لصالح غريمه برشلونة، إذ احتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 78 نقطة بفارق 10 نقاط عن برشلونة.