أرتيتا يهاجم التحكيم بسبب هدف فوز نيوكاسل على آرسنال (فيديو)

ظهر ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، في قمة غضبه ليخرج بتصريحات نارية ضد التحكيم بعدما مني فريقه بخسارته الأولى بالموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي، أمام نيوكاسل، مساء السبت.

وسجل نيوكاسل هدفا مثيرا للجدل في الدقيقة 64، عندما لحق البديل جو ويلوك بالكرة التي بدت أنها خرجت من الملعب، ليرسل كرة عرضية، ارتدت بعد لعبة مشتركة بين جويلينتون وماغالهاييس، إلى جوردون الذي تبعها داخل المرمى من مسافة قريبة، وتوقف اللعب طويلا ليتأكد الحكم من صحة الهدف عبر تقنية الفيديو.

وخلال تحليل اللقطة من قبل محللي قناة "بي إن سبورتس" الناقلة للمباراة، أشاروا إلى أن الخطوط أوضحت بأن الكرة لم تخرج بكامل محيطها من الملعب، ولكن أيضا أبدوا استغرابهم من احتساب الكرة هدفا بعد التدخل الذي حدث من لاعب نيوكاسل على نظيره في آرسنال ما تسبب في سقوطه واستفادة زميله من الأمر ليسجل الهدف.