أرتيتا يهاجم التحكيم بسبب هدف فوز نيوكاسل على آرسنال (فيديو)
ظهر ميكيل أرتيتا، المدير الفني لفريق آرسنال، في قمة غضبه ليخرج بتصريحات نارية ضد التحكيم بعدما مني فريقه بخسارته الأولى بالموسم الحالي من بطولة الدوري الإنجليزي، أمام نيوكاسل، مساء السبت.
وسجل نيوكاسل هدفا مثيرا للجدل في الدقيقة 64، عندما لحق البديل جو ويلوك بالكرة التي بدت أنها خرجت من الملعب، ليرسل كرة عرضية، ارتدت بعد لعبة مشتركة بين جويلينتون وماغالهاييس، إلى جوردون الذي تبعها داخل المرمى من مسافة قريبة، وتوقف اللعب طويلا ليتأكد الحكم من صحة الهدف عبر تقنية الفيديو.
وخلال تحليل اللقطة من قبل محللي قناة "بي إن سبورتس" الناقلة للمباراة، أشاروا إلى أن الخطوط أوضحت بأن الكرة لم تخرج بكامل محيطها من الملعب، ولكن أيضا أبدوا استغرابهم من احتساب الكرة هدفا بعد التدخل الذي حدث من لاعب نيوكاسل على نظيره في آرسنال ما تسبب في سقوطه واستفادة زميله من الأمر ليسجل الهدف.
تصريحات أرتيتا
أرتيتا عقب المباراة ظهر منفعلا للغاية، حيث وصف ما حدث بـ"الفضيحة والعار".
وأضاف: "نحن خسرنا المباراة بسبب القرارات الواضحة والصريحة، إنه أمر محرج ومخزِ، هذا ما هو عليه، إنها فضيحة".
وتابع: "هناك الكثير على المحك، أنا هنا لتمثيل هذا النادي وجعل فريقي يتنافس على أعلى مستوى ممكن، ما حدث أمر مخزِ ومحرج".
وأردف: "هكذا أشعر، وكيف يشعر الجميع في غرفة تبديل الملابس، لا يمكنك أن تتخيل كمية الرسائل التي تلقيتها والتي تقول إن هذا لا يمكن أن يستمر، إنه محرج حقًا".
واستطرد: "يجب أن أكون هنا الآن لأقول إن هذا غير مقبول، لا أعرف كيف أشعر، أنا أضيع وقتي، نحن نضيع وقتنا، لا يمكن أن يستمر هذا الوضع، إنه محرج، هناك الكثير على المحك، والعواقب كبيرة جدًا".
وواصل: "ما حدث محرج، كيف يُحتسب هذا الهدف في الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الدوري نقول إنه الأفضل في العالم، لقد قضيت 20 عامًا في هذا البلد والآن أشعر بالخجل، إنه عار".
وأردف: "نحن نحاول القيام بأشياء لا تصدق وأن نكون على أعلى مستوى كل أسبوع، عندما لا نكون جيدين بما فيه الكفاية أرفع يدي وأتحمل المسؤولية".
وتقدم نيوكاسل بهذا الفوز إلى المركز السادس، وفي رصيده 21 نقطة، فيما تجمد رصيد آرسنال عند 24 نقطة في المركز الثالث مؤقتا.