بعد 14 عاما.. عبد العزيز الدغيثر يغادر إم بي سي (فيديو)

أكد الإعلامي الرياضي عبد العزيز الدغيثر انتهاء علاقته الرسمية مع قنوات MBC، بعد سنوات من التعاون والعمل الإعلامي عبر منابرها المختلفة.

وقال الدغيثر في مقطع فيديو نشره الإعلامي السعودي أحمد العجلان عبر حسابه على منصة "إكس": "انتهى عقدي مع قنوات MBC، وتحديدا مع برنامج صدى الملاعب، الذي تشرفت بالتواجد فيه لما يقارب 13 أو 14 عاما".

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وأضاف: "أتقدم بخالص الشكر والامتنان لأسرة برنامج صدى الملاعب فردا فردا، ولا يمكنني أن أنسى جميع الزملاء والأصدقاء الذين شاركوني هذه الرحلة".

وتابع: "أتمنى أن نكون قد أسعدناكم خلال الفترة الماضية، وسنلتقي قريبا، سواء عبر الإعلام أو من دونه".

وجاء رحيل الدغيثر بعدما ودع الإعلامي مصطفى الأغا، برنامجه الشهير "صدى الملاعب"، الذي عُرض على مدار 20 عاما عبر شاشة قناة MBC وحقق نجاحا كبيرا على مدار السنوات.

وعبدالعزيز الدغيثر هو واحد من أبرز المحللين الرياضيين بالمملكة العربية السعودية، كما أنه إعلامي وكاتب صحفي.

وقدم الدغيثر العديد من التحليلات الرياضية في البرامج الشهيرة على شاشة التلفزيون، وعرفه الجمهور بآرائه الجريئة، وقدّم تحليلات مميزة لكرة القدم، وخصوصا الدوري السعودي وأوضاع الأندية السعودية والمنتخب الوطني.

كما شغل عبد العزيز الدغيثر عددا من المناصب داخل مؤسسات رياضية سعودية، وله كتابات عديدة في النقد الرياضي لمختلف الألعاب.

ومن أشهر البرامج التي قدّم فيها عبد العزيز الدغيثر تحليلات رياضية، هي برنامج صدى الملاعب وبرنامج كورة.