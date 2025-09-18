إسبانيا تقتنص الصدارة.. ترتيب أفضل 10 منتخبات عربية في تصنيف الفيفا

أصدر الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، اليوم الخميس، التصنيف الخاص بأفضل المنتخبات عن شهر سبتمبر الجاري.

واعتلى منتخب إسبانيا صدارة الترتيب بعد أن رفع رصيد نقاطه إلى 1875.37، متقدمًا بفارق 5 نقاط عن منتخب فرنسا، بينما تراجع منتخب الأرجنتين، بطل كأس العالم للمركز الثالث.

وحقق منتخب سلوفاكيا أفضل قفزة بالتقدم 10 مراكز دفعة واحدة في تصنيف الفيفا، بينما تراجع منتخب البرازيل للمركز السادس عالميًا.

وفيما يلي ترتيب أفضل 10 منتخبات حول العالم:

1. إسبانيا

2. فرنسا

3. الأرجنتين

4. إنجلترا

5. البرتغال

6. البرازيل

7. هولندا

8. بلجيكا

9. كرواتيا

10. إيطاليا

ترتيب المنتخبات العربية

على صعيد المنتخبات العربية، تقدم منتخب المغرب إلى المركز الحادي عشر عالميًا بقيادة مدربه وليد الركراكي.

ويحتل منتخب المغرب صدارة تصنيف أفضل المنتخبات العربية والإفريقية برصيد 1706.27 نقطة بعد ضمانه التأهل إلى كأس العالم.

وتقدم منتخب تونس 3 مراكز بعد تأهله رسميًا إلى كأس العالم ويحتل المركز 46 عالميًا.

وفيما يلي ترتيب أفضل 10 منتخبات عربية في تصنيف سبتمبر:

1. المغرب (11 عالميًا)

2. مصر (35 عالميًا)

3. الجزائر (38 عالميًا)

4. تونس (46 عالميًا)

5. قطر (53 عالميًا)

6. العراق (58 عالميًا)

7. السعودية (59 عالميًا)

8. الأردن (62 عالميًا)

9. الإمارات (67 عالميًا)

10. عمان (78 عالميًا)