أوقفت الوكالة الدولية لمكافحة تعاطي المنشطات (وادا) المصارع التونسي محمد أمين القنيشي لمدة 4 سنوات، وإقصائه من البعثة التونسية المشاركة في أولمبياد باريس 2024، الذي ينطلق بعد غد الجمعة 24 يوليو وحتى 11 أغسطس المقبل.

وذكرت مصادر قريبة من البعثة التونسية الأولمبية، أن المحكمة الرياضية الدولية أقرت الحكم الذي أصدرته الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والذي قضى بإيقاف القنيشي لمدة 4 سنوات وذلك بعد إتمام كل مراحل التقاضي.

ورفض القنيشي الامتثال لاختبار أخذ العينة لتحليل المنشطات الذي تقوم به لجنة تابعة لوكالة مكافحة المنشطات الدولية.

وفي مرحلة لاحقة خضع المصارع التونسي وجاءت نتيجة تحليله إيجابية قبل أن يطعن في العقوبة التي آل فيها الحكم للمحكمة الرياضية الدولية.

ويشار إلى أن محمد أمين القنيشي (وزن 130 كلغ مصارعة رومانية) ضمن تأهله رسميا الى أولمبياد باريس 2024، خلال منافسات الدورة الترشيحية بمدينة الاسكندرية خلال شهر مارس الماضي.

وبإقصاء القنيشي من الألعاب تقلص عدد أفراد البعثة التونسية إلى 26 رياضيا.