تنافس ثنائي على رئاسة الأهلي السعودي بعد استبعاد خالد العيسى

كشفت تقارير إخبارية سعودية اليوم الثلاثاء عن اعتماد قائمتَين اثنتين رسميا للمنافسة على رئاسة النادي الأهلي السعودي وذلك برئاسة كل من أحمد جنة وأحمد الحصيني للترشح للانتخابات المقبلة للنادي.

ووفقا لما أوردته صحيفة "عكاظ" السعودية، تم استبعاد قائمة خالد العيسى من السباق الانتخابي ليصبح التنافس ثنائيا بين الحصيني وجنة على منصب رئاسة شركة الأهلي غير الربحية في الانتخابات المقبلة.

وأضافت المصادر ذاتها أن اللجنة المشرفة على الحسم في ملفات المرشحين لرئاسة شركة الأهلي غير الربحية قررت رسميا قبول قائمتي أحمد جنة وأحمد الحصيني في حين تم استبعاد خالد العيسى.

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وسيدخل كل من أحمد جنة و أحمد الحصيني للمنافسة في الانتخابات المقبلة لبطل دوري أبطال آسيا للنخبة، لتشهد المرحلة القادمة تحديد الرئيس الجديد للنادي وقيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.

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وتزايدات التكهنات بعد استبعاد خالد العيسى حول مآل انتخابات النادي الأهلي باعتباره يملك أعلى عدد من الأصوات ولم يحدد حتى الآن لمن سيذهب تصويته هل للمرشح أحمد جنة أم أحمد الحصيني وذلك في الانتخابات المقررة خلال الشهر الجاري.

وجاء استبعاد قائمة خالد العيسي من انتخابات الأهلي، بسبب وجود خطأ في رفع القائمة.

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ويشار إلى أن خالد العيسى هو الرئيس الحالي للنادي الأهلي الذي قاد الفريق في الموسم الماضي للفوز ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة، بعد الفوز على كاواساكي الياباني في المباراة النهائية للبطولة (2 ـ 0).





