الوصل الإماراتي يتعاقد مع المهاجم الإيفواري أداما ديالو في صفقة انتقال حر
سيتم قيده بصفته لاعب مقيم
أعلن نادي الوصل الإماراتي تعاقده مع الإيفواري أداما الان ديالو في صفقة انتقال حر.
سيرتدي أداما الان ديالو الرقم 9 مع نادي الوصل.
وأصدر نادي الوصل بيانًا كشف من خلاله تعاقده مع المهاجم " أداما الان ديالو" بصفقة انتقال حر بصفة "لاعب مقيم".
وسيرتدي أداما الان ديالو الرقم 9 مع نادي الوصل.
ويلعب الوصل أمام الشارقة، غدًا السبت، في الجولة الـ 19 من دوري أدنوك للمحترفين.
ويحتل الوصل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أدنوك برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الشارقة خامس الترتيب.