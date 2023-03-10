الوصل الإماراتي يتعاقد مع المهاجم الإيفواري أداما ديالو في صفقة انتقال حر

ويلعب الوصل أمام الشارقة، غدًا السبت، في الجولة الـ 19 من دوري أدنوك للمحترفين.

ويحتل الوصل المركز الثالث في جدول ترتيب دوري أدنوك برصيد 38 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الشارقة خامس الترتيب.