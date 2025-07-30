كيمبرلي لو كورت أول إفريقية تفوز بمرحلة في سباق فرنسا للدراجات

أصبحت كيمبرلي لو كورت بينار القادمة من موريشيوس أول إفريقية تفوز بمرحلة في سباق فرنسا للدراجات للسيدات، بعد دفعة قوية في اللحظات الأخيرة، اليوم الأربعاء، لتستعيد القميص الأصفر لمتصدرة الترتيب العام، بعد رحلة ماراثونية بطول 165.8 كيلومتر من جوناي ماريني إلى جيريه.

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وفازت لو كورت متسابقة فريق (إيه.جي إنشورانس-سودال) التي تصدرت الترتيب العام بعد المرحلة الثانية، قبل أن تتفوق عليها ماريان فوس متسابقة فريق (فيسما-ليس آبايك)، بالمرحلة الخامسة بعد منافسة شرسة في المنحدر حتى النهاية، تفوقت فيها على ديمي فولرينج بطلة عام 2023.

وقالت لو كورت: "دخلنا بخطة واضحة، أولا أن نبقى في أمان.. كان الأمر صعبا لأن السباق كان مسطحا وسريعا، وشهد الكثير من الحوادث الكبيرة.. ثم حاولنا تحقيق الفوز".

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ومرت المرحلة الخامسة، وهي الأطول في سباق فرنسا للسيدات هذا العام، عبر تضاريس مسطحة نسبيا قبل ثلاثة تسلقات في آخر 35 كيلومترًا، وشهدت عدة محاولات فاشلة للابتعاد في الصدارة، إذ قطعت المجموعة 46.5 كيلومتر في الساعة الأولى على الرغم من وقوع حوادث متعددة.

وتعافت لورينا فيبيس متسابقة فريق (إس.دي فوركس-بروتايم) من حادث اصطدام لتعود إلى المجموعة، لكنها واجهت صعوبات في مواكبتها لتنهي في المركز 58.

وانسحبت البطلة الأولمبية الأمريكية كريستن فولكنر من السباق بعد تعرضها لحادث تصادم للمرة الثالثة في ثلاثة أيام. كما انسحبت ماريا جوليا كونفالونيري وإليزا بالسامو ومونيكا ترينكا كولونيل من السباق.

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وهاجمت فوس التي بقيت ضمن مجموعة المطاردة لمعظم السباق، في آخر 15 كيلومترًا خلال الجزء الجبلي من المرحلة، لكنها فقدت الزخم خلال الصعود الأخير لتتراجع إلى المركز السادس في الترتيب العام.

وتقدمت فولرينج متسابقة فريق (إف.دي.جاي-سويز) إلى المركز الثالث في الترتيب العام، وصعدت بولين فيران من فريق (فيسما-ليس آبايك) إلى المركز الثاني متأخرة بفارق 18 ثانية عن لو كورت.

ويتواصل السباق الخميس برحلة جبلية بطول 123.7 كيلومتر من كليرمو فيران إلى أمبير.