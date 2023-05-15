نونو سانتو يطلب إنهاء عقده مع نادي الاتحاد السعودي

وحتى لو فاز النصر في مبارياته الأربع المتبقية فإن رصيده سيصل إلى 69 نقطة.

وحال نجاح الاتحاد في حصد 7 نقاط فإن الفريقين سيتساويان في عدد النقاط، لكن العميد يتفوق في المواجهات المباشرة، إذ تعادل مع النصر سلبا ذهابا قبل أن يفوز 1/0 في الإياب بهدف رومارينيو.

وخلال 26 مباراة للاتحاد مع سانتو في الدوري السعودي حقق الفريق الفوز 19 مرة وتعادل 5 مرات وخسر مرتين فقط.

وفي يناير الماضي قاد سانتو الاتحاد للفوز بكأس السوبر السعودي بالفوز على النصر في نصف النهائي ثم الفيحاء في النهائي:

لكن العميد خسر 0/1 أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الشهر الماضي.

ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الهلال غدا الثلاثاء في الدوري السعودي، ثم يواجه الباطن والفيحاء والطائي.

ونال الاتحاد لقب الدوري السعودي 8 مرات لكن آخرها كان في موسم 2008/2009 وهو أول موسم احترافي في الدوري السعودي.