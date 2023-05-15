نونو سانتو يطلب إنهاء عقده مع نادي الاتحاد السعودي
كشف الصحفي الإيطالي رودي غاليتي عن أن المدرب البرتغالي نونو إسبيريتو سانتو طلب إنهاء عقده مع نادي الاتحاد السعودي.
وكتب رودي غاليتي، الذي يعمل في شبكة "سكاي سبورت": "طلب نونو إسبيريتو سانتو إنهاء عقده مع الاتحاد، بعض الأندية مهتمة بالتوقيع معه ويريد انتهاز هذه الفرصة".
وأضاف غاليتي: "يعمل وكيله مع النادي على حسم الاتفاق بالتراضي بعد نهاية الموسم.
وتولى سانتو البالغ من العمر 49 عاما تدريب الاتحاد في يوليو 2022 وينتهي عقده في يونيو 2024.
وسبق أن تولى سانتو تدريب ريو آفي في البرتغال وفالنسيا الإسباني وولفرهامبتون وتوتنهام في إنجلترا.
ويقترب نادي الاتحاد مع سانتو من التتويج بلقب الدوري السعودي حيث يتصدر العميد جدول ترتيب المسابقة برصيد 62 نقطة من 26 مباراة ويتقدم بـ5 نقاط عن النصر الثاني مع تبقي 4 جولات.
وبات الاتحاد بحاجة إلى 7 نقاط لحسم لقب الدوري السعودي رسميا.
وحتى لو فاز النصر في مبارياته الأربع المتبقية فإن رصيده سيصل إلى 69 نقطة.
وحال نجاح الاتحاد في حصد 7 نقاط فإن الفريقين سيتساويان في عدد النقاط، لكن العميد يتفوق في المواجهات المباشرة، إذ تعادل مع النصر سلبا ذهابا قبل أن يفوز 1/0 في الإياب بهدف رومارينيو.
وخلال 26 مباراة للاتحاد مع سانتو في الدوري السعودي حقق الفريق الفوز 19 مرة وتعادل 5 مرات وخسر مرتين فقط.
وفي يناير الماضي قاد سانتو الاتحاد للفوز بكأس السوبر السعودي بالفوز على النصر في نصف النهائي ثم الفيحاء في النهائي:
لكن العميد خسر 0/1 أمام الهلال في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين الشهر الماضي.
ومن المقرر أن يلعب الاتحاد مع الهلال غدا الثلاثاء في الدوري السعودي، ثم يواجه الباطن والفيحاء والطائي.
ونال الاتحاد لقب الدوري السعودي 8 مرات لكن آخرها كان في موسم 2008/2009 وهو أول موسم احترافي في الدوري السعودي.