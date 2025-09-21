"كادت تتحول لكارثة".. مورينيو يعلق على فوزه الأول مع بنفيكا

قدم جوزيه مورينيو بداية قوية في أولى مبارياته مع بنفيكا، إذ حقق فريقه فوزًا مريحًا 3-صفر على إيه.في.إس في الدوري البرتغالي الممتاز لكرة القدم.

وعُين مورينيو، الذي رحل عن فنربخشه التركي الشهر الماضي، مدربًا لبنفيكا، يوم الخميس الماضي، غداة إقالة برونو لاجي عقب الهزيمة المفاجِئة في دوري أبطال أوروبا 3-2 أمام قره باغ.

وافتتح هوريهي سوداكوف التسجيل لبنفيكا في الشوط الأول قبل أن يحسم فانغيليس بافليديس وفرانيو إيفانوفيتش الفوز بالنقاط الثلاث، مساء السبت.

ورغم الفوز، سارع مدرب تشيلسي وريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق إلى الحد من التوقعات.

وقال مورينيو للصحفيين: "لعبنا لمدة ساعة ونصف الساعة أمس".

وأضاف: "أشكر اللاعبين على أدائهم الاحترافي وشغفهم بالنادي وأيضًا على طريقة ترحيبهم بي والطريقة التي شعرت بها أنهم يتقبلون ما كنا نعمل عليه وهذا كل شيء".

وتابع: "لو كنا خسرنا، كانت ستكون كارثة بالتأكيد من حيث النقاط، الفوز ليس أمرًا استثنائيًّا، لكنه كان أفضل شيء يمكننا القيام به، كانوا بحاجة للفوز بعد خسارة نقطتين وعقب هزيمة ثقيلة نفسيًّا".

وأردف: "أبلغتهم بعد المباراة أن الأمر كان جيدًا، لكنه لم يكن شيئًا استثنائيًّا، أسرعوا، هناك تدريب في صباح الغد".

يحتل بنفيكا المركز الثاني في ترتيب الدوري البرتغالي برصيد 13 نقطة جمعها من خمس مباريات.