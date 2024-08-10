كشف لويس كاسترو، المدير الفني لفريق النصر السعودي، أسباب النتائج المتذبذبة للفريق خلال مواجهاته الودية التي أقيمت في معسكره التحضيري الأخير استعدادا للموسم الجديد، الأمر الذي أقلق جمهور "العالمي".

ويستهل النصر موسمه الجديد بمواجهة قوية أمام التعاون، يوم 14 أغسطس، ضمن منافسات نصف نهائي كأس السوبر السعودي.

وكان النصر اختتم معسكر الإعداد الذي أقيم في البرتغال ثم إسبانيا، مساء الخميس، بخسارة كبيرة من ألميريا الإسباني (0-3).

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وبدأ "العالمي" معسكره في البرتغال بمواجهة عدة أندية محلية، إذ تعادل مع لوليتانو وفارنسي (1-1)، ثم فاز على ماريتيمو (1-0).

وخسر من بورتيمونينسي بهدف نظيف، قبل أن يسقط أمام بورتو، برباعية دون رد، قبل أن يختتم معسكر البرتغال بتعادل سلبي مع لوسيتانو.

واتجه بعدها لإسبانيا، ليواصل نتائجه السيئة بالخسارة من غرناطة بهدف دون رد، ثم ألميريا (0-3).

وقال كاسترو، في تصريحات أبرزتها صحيفة "الرياضية": "الوقت الجاري صعب للغاية على الفريق، نحن لا نلعب بصورة جيدة، إذ ليس لدينا عدد كبير من اللاعبين، إلى جانب وصول لاعبين آخرين متأخرين".

وأضاف: "أعد جماهير النصر بمواصلة العمل الشاق لوضع الفريق على الطريق الصحيح".

يذكر أن كاسترو حقق مع الفريق الموسم الماضي بطولة كأس الملك سلمان للأندية العربية بعد فوزه في النهائي على الهلال، في حين خرج من دور الثمانية لدوري أبطال آسيا، وخسر نهائي الكأس أمام "الزعيم"، وحل ثانيا في دوري روشن.

وكان النادي تعاقد مع كاسترو لمدة موسمين، الصيف الماضي.