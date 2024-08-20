كشف تقارير إخبارية صينية اليوم الثلاثاء أن السلطات القضائية في البلاد أصدرت حكمين بالسجن مع النفاذ العاجل ضد مسؤولين سابقين في الاتحاد الصيني لكرة القدم بتهم تتعلق بتلقي رشاوى وفساد مالي.

وارتفع عدد المحكومين بالسجن في قضايا فساد تضرب الاتحاد الصيني لكرة القدم إلى 3 مسؤولين في يوم واحد وذلك بعد الإعلان أمس الإثنين عن إيقاف نائب رئيس الاتحاد السابق في قضايا مماثلة.

وذكر التلفزيون الصيني الرسمي "سي.سي.تي.في" (CCTV) اليوم الثلاثاء أن حكما بالسجن لسبع سنوات صدر على هوانغ سونغ المدير السابق للجنة المسابقات في الاتحاد الصيني لكرة القدم بعد ثبوت تلقيه رشاوى خلال توليه المنصب.

وذكر التلفزيون الرسمي أن المحكمة فرضت أيضا غرامة قدرها 600 ألف يوان (84 ألف دولار) على هوانغ في القضية ذاتها.

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وأضاف المصدر ذاته، أنه في حكم قضائي آخر، تمت إدانه عضو اللجنة التنفيذية السابق لاتحاد كرة القدم جو جيانمينغ بتهمة تلقي رشوة ليتم الحكم عليه بالسجن 6 سنوات مع غرامة قدرها 400 ألف يوان (ما يزيد عن 60 ألف دولار).

وتشهد الساحة الكروية في الصين منذ سنوات تفشي ظواهر الفساد بعد أن خرجت إلى العلن الكثير من فضائح الرشوة والفساد المالي والإداري في الاتحاد الصيني للعبة والهياكل القريبة منه، وذلك في وقت وجه المتابعون للشأن الكروي في البلاد أصابع الاتهام للسلطات الرياضية بأنها المسؤولة عن التراجع المدوي لنتائج المنتخب الصيني الأول ونتائج الأندية في المسابقات القارية.

وحُكِم أمس الإثنين على نائب رئيس الاتحاد المحلي لكرة القدم سابقا لي يو يي بالسجن لمدة 11 عاما بتهمة قبول الرشوة.

ويأتي الحكم على لي يوي يي عقب تحقيقات مع أكثر من 12 مسؤولًا رفيع المستوى في كرة القدم منذ أواخر العام 2022.

ويخوض المنتخب الصيني في الخامس من شهر سبتمبر المقبل الجولة الأولى من الدور الثالث لتصفيات كأس العالم 2026 عندما يلاقي نظيره الياباني.

وكان المنتخب بلغ في يناير الماضي الدور الثاني من نهائيات كأس أمم آسيا 2024 التي احتضنتها قطر.