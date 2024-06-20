كوفاتش يرفض عرضًا ضخمًا لقيادة شباب الأهلي الإماراتي

ولا يرتبط نيكو كوفاتش صاحب الـ 52 عامًا حاليًا بتدريب أي فريق، بعد مسيرة طويلة كمدير فني في الدوري الألماني.

وقاد كوفاتش بايرن ميونخ موسم 2018 – 2019 وبدأ الموسم التالي قبل رحيله في شهر نوفمبر 2019.

وتولى كوفاتش أيضًا قيادة آينتراخت فرانكفورت، كما تولى تدريب فولفسبورغ الألماني في آخر محطاته التدريبية.

وسبق أن تولى المدرب الألماني قيادة منتخب كرواتيا وأيضًا فريق موناكو الفرنسي.