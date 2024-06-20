كوفاتش يرفض عرضًا ضخمًا لقيادة شباب الأهلي الإماراتي
رفض المدرب الألماني نيكو كوفاتش عرضًا ضخمًا لقيادة فريق شباب الأهلي الإماراتي في الموسم المقبل.
وكشف الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو عبر حسابه الرسمي بموقع إكس، عن تلقي كوفاتش عرضًا لتدريب الفريق الإماراتي.
وقال رومانو:" العرض وصل بصفة رسمية إلى كوفاتش، ويشمل عقدًا لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم إضافي بجانب راتب سنوي ضخم".
وأقال شباب الأهلي يوم 28 مايو الماضي مدربه ماركو نيكوليتش من منصبه وأسند المهمة في مباراة حتا الأخيرة بالدوري لجهازه المعاون.
وأنهى شباب الأهلي منافسات دوري أدنوك في الموسم الماضي، محتلًا المركز الثاني برصيد 58 نقطة بفارق 9 نقاط عن الوصل الذي توج باللقب.
ولا يرتبط نيكو كوفاتش صاحب الـ 52 عامًا حاليًا بتدريب أي فريق، بعد مسيرة طويلة كمدير فني في الدوري الألماني.
وقاد كوفاتش بايرن ميونخ موسم 2018 – 2019 وبدأ الموسم التالي قبل رحيله في شهر نوفمبر 2019.
وتولى كوفاتش أيضًا قيادة آينتراخت فرانكفورت، كما تولى تدريب فولفسبورغ الألماني في آخر محطاته التدريبية.
وسبق أن تولى المدرب الألماني قيادة منتخب كرواتيا وأيضًا فريق موناكو الفرنسي.