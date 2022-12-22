ما الذي منع البابا من مشاهدة نهائي كأس العالم؟

من المستحيل أن يفوت أرجنتيني متابعة مباراة منتخب بلاده الأخيرة مع فرنسا، وفوزها المبهر بكأس العالم 2022، فما الذي منع البابا فرنسيس من مشاهدة المباراة التاريخية؟.

والواقع أن البابا فرنسيس لم يشاهد التلفزيون منذ 15 يوليو 1990، حيث أشار في تصريحات إعلامية وقتها إلى أنه عاهد الله على عدم مشاهدة التلفاز، دون الكشف عن الأسباب التي دفعته لاتخاذ القرار.

وعلى الرغم من ندرة ظهوره الإعلامي، إلا أن البابا فرنسيس أكد مرة أخرى أنه لا يشاهد التلفاز نهائيا، وذلك في حديث له ببرنامج "توك شو" بثه التلفزيون الإيطالي بداية العام الحالي.