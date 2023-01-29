ترتيب الدوري المصري: الزمالك يُلحق بفيوتشر أول خسارة ويرتقي للمركز الرابع (فيديو)

وهذه أول مباراة للزمالك بعد إقالة البرتغالي جيزوالدو فيريرا وتعيين مساعده السابق نبيه في منصب الرجل الأول، ليحقق بطل الدوري في آخر موسمين فوزه الأول منذ انتصاره 3-1 على الإسماعيلي في 29 ديسمبر كانون الأول الماضي.

وأصبح رصيد الزمالك 29 نقطة من 16 مباراة، وبفارق نقطتين خلف بيراميدز وفيوتشر، ويتصدر الأهلي الدوري وله 37 نقطة من 15 مباراة لكن تأجلت مباراته هذه الجولة لارتباطه بكأس العالم للأندية.

لكن فيوتشر تعرض لخسارته الأولى في الدوري هذا الموسم، وتراجع إلى المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف بيراميدز الذي كافح بعشرة لاعبين، وتعادل 2-2 مع سيراميكا كليوباترا.