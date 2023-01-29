ترتيب الدوري المصري: الزمالك يُلحق بفيوتشر أول خسارة ويرتقي للمركز الرابع (فيديو)
حقق الزمالك فوزه الأول في آخر 6 مباريات ليتفوق 2-1 على فيوتشر، اليوم الأحد، ويصبح رابعًا في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم في مباراته الأولى تحت قيادة المدرب أسامة نبيه.
سجل التونسي سيف الدين الجزيري هدف الزمالك الأول في الدقيقة 14، وتعادل مروان محسن لفيوتشر في الدقيقة 24 من خطأ دفاعي كارثي لمحمد عبدالغني مدافع الزمالك.
ونجح سيف الدين الجزيري في التقدم مرة أخرى للأبيض، وتسجيل الهدف الثاني للزمالك من تسديدة قوية في الدقيقة 34.
وهذه أول مباراة للزمالك بعد إقالة البرتغالي جيزوالدو فيريرا وتعيين مساعده السابق نبيه في منصب الرجل الأول، ليحقق بطل الدوري في آخر موسمين فوزه الأول منذ انتصاره 3-1 على الإسماعيلي في 29 ديسمبر كانون الأول الماضي.
وأصبح رصيد الزمالك 29 نقطة من 16 مباراة، وبفارق نقطتين خلف بيراميدز وفيوتشر، ويتصدر الأهلي الدوري وله 37 نقطة من 15 مباراة لكن تأجلت مباراته هذه الجولة لارتباطه بكأس العالم للأندية.
لكن فيوتشر تعرض لخسارته الأولى في الدوري هذا الموسم، وتراجع إلى المركز الثالث، بفارق الأهداف خلف بيراميدز الذي كافح بعشرة لاعبين، وتعادل 2-2 مع سيراميكا كليوباترا.
بيراميدز يتعادل أمام سيراميكا
وفي التوقيت ذاته، سجل رمضان صبحي من ركلة جزاء وعبد الله السعيد لبيراميدز، وتعادل سيراميكا في المرتين بواسطة ميدو جابر من ركلة جزاء وصلاح محسن قرب النهاية.
سموحة يستفيق على حساب إنبي
حقق سموحة فوزه الثالث في آخر 4 مباريات، وتفوق 2-صفر على إنبي في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم اليوم الأحد.
وتقدم محمود شبانة مدافع سموحة، المنضم من الزمالك على سبيل الإعارة، بهدف بضربة رأس في الدقيقة 24، وأضاف أحمد مصطفى الهدف الثاني بعد عرضية من حسام حسن المعار من الأهلي بالدقيقة 55.
وأصبح رصيد سموحة، الذي تعافى سريعًا من الخسارة أمام بيراميدز في الجولة السابقة، 19 نقطة من 16 مباراة، وتقدم إلى المركز العاشر، ويتفوق بست نقاط على إنبي صاحب المركز 15.
ويتقدم إنبي بفارق نقطة واحدة على منطقة الهبوط بعدما خسر للمرة الرابعة في آخر 5 مباريات.
وفيما يلي جدول ترتيب الدوري المصري
ويتصدر الأهلي الدوري برصيد 37 نقطة وبفارق 6 نقاط عن بيراميدز صاحب المركز الثاني، والذي يتساوى مع فيوتشر بنفس الرصيد 31 نقطة، ولكن هبط الأخير للمركز الثالث بفارق الأهداف.
فيما يحتل نادي الزمالك المركز الرابع برصيد 29 نقطة.