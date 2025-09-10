حارس مرمى مولدوفا يكشف سرا مثيرا عن هالاند بعد تلقي 11 هدفا في شباكه

كشف كريستيان أفرام، حارس مرمى منتخب مولدوفا، عن سر مثير جمعه بالنجم النرويجي إرلينغ هالاند، خلال مباراة المنتخبين أمس الثلاثاء في تصفيات منطقة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

وشهدت مباراة الجولة الخامسة من تصفيات أوروبا للمونديال نتيجة تاريخية للمنتخب النرويجي بتسجيله 11 هدفا في شباك مولودفا في المواجهة التي انتهت بنتيجة (11 ـ 1).

وعاش كريستيان أفرام أمسية صعبة قد لا تُمحى من ذاكرته بعد أن تلقت شباكه 11 هدفا من بينها خماسية لمهاجم مانشستر سيتي إرلينغ هالاند الذي عزز رصيده في صدارة هدافي التصفيات الأوروبية لكأس العالم ليصل إلى 9 أهداف في 5 مباريات.

ورفع منتخب النرويج رصيده إلى 15 نقطة محققا العلامة الكاملة في 5 مباريات ما يجعله قريبا من التأهل مباشرة خصوصا أنه يتقدم على منتخب إيطاليا ثاني الترتيب برصيد 9 نقاط في حين يحتل منتخب أستونيا المركز الرابع برصيد 3 نقاط ومولدوفا دون رصيد.

وقال حارس مرمى مولدوفا في تصريحات إعلامية: "هالاند ظل يعتذر لي بعد كل هدف يسجله في المباراة، كان يقول أنا آسف، هذا ليس خطئي، لكن علينا مواصلة التسجيل من أجل فارق الأهداف".

وأضاف أفرام: "ما فعله هالاند جزء من اللعبة؛ لقد أراد مواصلة القتال، أما بالنسبة لي فقد كانت المباراة حادثة سيئة وذكرى لا تُنسى".

ولم يتأهل منتخب النرويج إلى كأس العالم منذ نسخة فرنسا 1998 عندما بلغ الدور الثاني، فيما غاب بعد ذلك عن المونديال طوال النسخ الست الأخيرة.