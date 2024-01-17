أس: بايرن ميونخ ينوي بيع ألفونسو ديفيز حال عدم تجديد عقده
كشفت صحيفة "أس" عن تطور مهم في مستقبل المدافع الكندي ألفونسو ديفيز مع بايرن ميونخ، والذي يسعى ريال مدريد للتعاقد معه.
ويحاول بايرن ميونخ منذ أشهر التوصل إلى اتفاق مع الظهير الكندي بهدف تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2025.
وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أنه رغم سعي بايرن ميونخ لتجديد عقد ديفيز إلا أن النادي البافاري ليس على استعداد لبذل قصارى جهده من أجل التجديد للاعب.
وأكدت أن بايرن ميونخ لن يستسلم لمطالب ديفيز بشأن الراتب، ولن يفعل أشياء "جنونية" للاحتفاظ به.
ويريد ديفيز زيادة راتبه بحيث يكون ضمن الأعلى في قائمة الرواتب لتجديد عقده مع بايرن ميونخ، ويريد الحصول على ما بين 13 و14 مليون يورو سنويا.
وذكرت "أس" أن بايرن ميونخ لن يكون على استعداد لدفع هذا الراتب لديفيز البالغ من العمر 23 عاما.
وقالت الصحيفة: "إذا لم يتم التوافق على تجديد العقد فسيوافق بايرن ميونخ على بيع ديفيز في الصيف حتى لا يخسره مجانا في 2025".
وقبل أيام قال كريستوف فرويند المدير الرياضي لبايرن ميونخ: "كانت هناك تكهنات خلال وقت طويل، لديه عقد معنا حتى عام 2025 وأنا مقتنع بأنه سعيد للغاية باللعب مع بايرن ميونخ".
وأضاف: "نود بشدة أن يبقى في بايرن ميونخ لفترة أطول، سنجري محادثات".
وانتقل ديفيز إلى بايرن ميونخ في 2019 مقابل 14 مليون يورو، وشارك مع النادي البافاري في 177 مباراة، سجل فيها 8 أهداف وصنع 28 هدفًا.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن القيمة السوقية لديفيز تبلغ حاليا 70 مليون يورو.