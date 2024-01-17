أس: بايرن ميونخ ينوي بيع ألفونسو ديفيز حال عدم تجديد عقده

كشفت صحيفة "أس" عن تطور مهم في مستقبل المدافع الكندي ألفونسو ديفيز مع بايرن ميونخ، والذي يسعى ريال مدريد للتعاقد معه.

ويحاول بايرن ميونخ منذ أشهر التوصل إلى اتفاق مع الظهير الكندي بهدف تجديد عقده الذي ينتهي في يونيو 2025.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية، أنه رغم سعي بايرن ميونخ لتجديد عقد ديفيز إلا أن النادي البافاري ليس على استعداد لبذل قصارى جهده من أجل التجديد للاعب.