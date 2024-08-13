أعلن نادي الاتحاد السكندري موافقته على انتقال لاعبه كريستوفاو مابولولو إلى أهلي طرابلس الليبي، في الميركاتو الصيفي الحالي.

وقال الاتحاد السكندري في بيان رسمي، اليوم الثلاثاء: "مجلس إدارة النادي برئاسة محمد مصيلحي وافق بالإجماع على انتقال مابولولو إلى أهلي طرابلس، بعدما تمت الموافقة على العرض المالي المقدم من النادي الليبي".

وأضاف البيان: "النادي يقدّر تماما ما قدمه مابولولو لزعيم الثغر من جهد وعطاء مميز خلال فترته مع القلعة الخضراء، ويتمنى له التوفيق في خطوته المقبلة".

يذكر أن مابولولو، البالغ 32 عاما، انضم إلى الاتحاد في صيف 2021 قادما من أول أغسطس الأنغولي، وسجل 41 هدفا خلال 83 مباراة.

مابولولو سجل حتى الآن 11 هدفا، وصنع هدفين في 25 مباراة مع الاتحاد السكندري في بطولة الدوري هذا الموسم.

بجانب كونه هداف مسابقة الدوري المصري عن الموسم المنقضي برصيد 16 هدفا.

المهاجم صاحب الـ32 عاما سجل 3 أهداف مع منتخب أنغولا في النسخة الأخيرة من كأس أمم أفريقيا.