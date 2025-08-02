صفقة ستسعد الجماهير.. مسؤول بالزمالك يفاجئ خالد الغندور (فيديو)

أطلق ماهر غريب، رئيس إدارة الإعلام بنادي الزمالك، تصريحاً نارياً بشأن الصفقات المتبقية للفريق الأبيض قبل غلق باب القيد في الدوري المصري يوم الأربعاء المقبل.

وتعاقد الزمالك حتى الآن مع 8 صفقات لتدعيم صفوفه بضم الفلسطيني آدم كايد جناح بريدا الهولندي والأنغولي شيكو بانزا جناح إستريلا أمادورا البرتغالي والمغربي عبد الحميد معالي لاعب اتحاد طنجة بجانب ثنائي فاركو عمرو ناصر وأحمد شريف.

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وانضم أيضاً المهدي سليمان حارس مرمى الاتحاد السكندري للفريق الأبيض بجانب محمد إسماعيل مدافع زد إف سي وأحمد ربيع لاعب وسط البنك الأهلي.

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وفاجئ ماهر غريب المذيع خالد العندور عبر قناة "المحور":" الزمالك سيتم صفقات أخرى ومن بينها صفقة "مفاجأة" ستسعد الجماهير البيضاء".

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وأضاف:" هناك لاعب سيسعد جماهير الزمالك وسيرضي المشجعين، ولا أستطيع الإفصاح عن الاسم، ولكن ليس على الأرجح الجنوب أفريقي بيرسي تاو نجم الأهلي السابق".

"صفقة كبرى للزمالك ولاعب مفاجأة".. تصريح مفاجئ من ماهر غريب: جماهير الزمالك ستكون سعيدة الفترة المقبلة.. وأحمد درويش يصدم الجميع بالاسم 💣🏹💥 #ستاد_المحور #قناة_المحور Posted by Mehwar TV on Saturday, August 2, 2025

وأكد أن هناك لاعب مميز جداً في مركز يحتاجه الفريق موضحاً أنه ليس الفرنسي تيدي أوكو جناح لويزيرن السويسري وسيتم الإعلان عن الصفقة قبل غلق باب القيد.