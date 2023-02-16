سجل هدفا.. إبراهيموفيتش ونجله ماكسيميليان يلعبان في فريق واحد مع ميلان (فيديو)

وكتب إبراهيموفيتش على تويتر، يوم الأربعاء، ونقل مقطع فيديو من المباراة مع تعليق قال فيه "DNA"، ومع ذلك، كان الفريق الأول حريصًا على إفساد هذه المناسبة، حيث سجل تشارلز دي كيتلير هدفين وسجل أنتي ريبيتش في الشباك، حيث أثبت الفريق الأول جدارته، رغم تسجيل إبراهيموفيتش هدفا.

لم يكن إبراهيموفيتش العضو الوحيد في الفريق الأول الذي شارك في المباراة، وانضم إليه الحارس ديفيز فاسكيز البالغ من العمر 24 عامًا، والذي انضم إلى النادي في يناير/كانون الثاني الماضي.

ولم يبدأ إبراهيموفيتش بعد مباراة واحدة مع ميلان في جميع المسابقات في موسم 2022-2023، بعد أن خضع لعملية جراحية في الركبة الصيف الماضي.

وكان الفوز على توتنهام هو الثالث فقط في 10 مباريات بجميع المسابقات، حيث يحتل الفريق المركز الخامس في الدوري الإيطالي وبفارق 18 نقطة عن نابولي المتصدر.