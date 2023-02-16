سجل هدفا.. إبراهيموفيتش ونجله ماكسيميليان يلعبان في فريق واحد مع ميلان (فيديو)
لعب زلاتان إبراهيموفيتش إلى جانب نجله مع فريق تحت 18 عامًا في ميلان الإيطالي، اليوم الأربعاء، ضد الفريق الأول، بعد يوم واحد فقط من فوزه 1-صفر على توتنهام هوتسبير في ذهاب دور الستة عشر لدوري أبطال أوروبا.
وكان المهاجم السويدي المخضرم في نفس فريق ابنه ماكسيميليان مع فريق الشباب ضد لاعبي الفريق الأول الذين لم يشاركوا أمام توتنهام أو خاضوا دقائق محدودة يوم الثلاثاء في سان سيرو.
ولعب ماكسيميليان على الجهة اليسرى، بينما خاض والده البالغ من العمر 41 عامًا المباراة في مركزه المعتاد في الهجوم خلال المباراة التدريبية.
وقالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إن اللاعب البالغ من العمر 16 عامًا انضم إلى ميلان منذ صيف 2022 ، عندما وصل من فريق هاماربي للشباب في موطنه السويد. والابن الآخر للمهاجم الأسطوري فينسينت موجود أيضًا في الروسونيري، حيث كان كلاهما في نفس النادي مع والدهما.
وظل إبراهيموفيتش بالقرب من كبار أندية أوروبا منذ أكثر من عقد من الزمان، لكن اللعب إلى جانب ابنه في مباراة تدريبية ربما يكذب عمره أكثر من أي شيء آخر.
وفي عمر 41 عامًا، حقق كل شيء تقريبًا في اللعبة، حيث فاز بالألقاب في خمس دول مختلفة - على الرغم من أن دوري أبطال أوروبا كان دائمًا يفلت من قبضته، لكن اللعب إلى جانب نجله ربما لم يكن علامة فارقة كان يتوقع حدوثها.
وكتب إبراهيموفيتش على تويتر، يوم الأربعاء، ونقل مقطع فيديو من المباراة مع تعليق قال فيه "DNA"، ومع ذلك، كان الفريق الأول حريصًا على إفساد هذه المناسبة، حيث سجل تشارلز دي كيتلير هدفين وسجل أنتي ريبيتش في الشباك، حيث أثبت الفريق الأول جدارته، رغم تسجيل إبراهيموفيتش هدفا.
لم يكن إبراهيموفيتش العضو الوحيد في الفريق الأول الذي شارك في المباراة، وانضم إليه الحارس ديفيز فاسكيز البالغ من العمر 24 عامًا، والذي انضم إلى النادي في يناير/كانون الثاني الماضي.
ولم يبدأ إبراهيموفيتش بعد مباراة واحدة مع ميلان في جميع المسابقات في موسم 2022-2023، بعد أن خضع لعملية جراحية في الركبة الصيف الماضي.
وكان الفوز على توتنهام هو الثالث فقط في 10 مباريات بجميع المسابقات، حيث يحتل الفريق المركز الخامس في الدوري الإيطالي وبفارق 18 نقطة عن نابولي المتصدر.