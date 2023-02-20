هدف إمام عاشور الأول في الدوري الدنماركي واحتفاله على طريقة محمد صلاح (فيديو)

وانتقل إمام عاشور البالغ من العمر 25 عاما من الزمالك إلى ميتييلاند في يناير الماضي.

وقد سجل إمام عاشور هدفا في تعادل ميتييلاند 1/1 مع سبورتينغ لشبونة يوم الخميس الماضي في ذهاب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.