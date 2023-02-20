هدف إمام عاشور الأول في الدوري الدنماركي واحتفاله على طريقة محمد صلاح (فيديو)
إمام عاشور يسجل هدفه الثاني مع ميتييلاند.
سجل إمام عاشور هدف التقدم لفريقه ميتييلاند أمام فيبورغ في الجولة الـ18 من الدوري الدنماركي اليوم الإثنين.
وجاء هدف إمام عاشور في الدقيقة الخامسة بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.
وبعد تسجيله هدف التقدم لميتييلاند احتفل إمام عاشور على طريقه مواطنه محمد صلاح نجم ليفربول.
وانتقل إمام عاشور البالغ من العمر 25 عاما من الزمالك إلى ميتييلاند في يناير الماضي.
وقد سجل إمام عاشور هدفا في تعادل ميتييلاند 1/1 مع سبورتينغ لشبونة يوم الخميس الماضي في ذهاب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.
ومن المقرر أن يستضيف ميتييلاند منافسه سبورتينغ لشبونة يوم الخميس المقبل في إياب دور خروج المغلوب بالدوري الأوروبي.