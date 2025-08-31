كانوا يدافعون بـ11 لاعبا.. تصريح مثير من غوارديولا حول الخسارة من الهلال

أطلق بيب غوارديولا، المدير الفني لفريق مانشستر سيتي، تصريحا مثيرا بشأن الخسارة من الهلال السعودي في بطولة كأس العالم للأندية الأخيرة بنتيجة 3/4، ضمن دور الـ16، وهو ما يمكن أن يجبره على تغيير قناعاته التدريبية التي يبدو أن الخصوم درسوها جيدا.

وقدم مانشستر سيتي بداية قوية في الدوري الإنجليزي بالفوز الكبير على وولفرهامبتون (4 - صفر)، قبل أن يتعرض للهزيمة بنتيجة (صفر - 2) أمام توتنهام، الأسبوع الماضي.

ومع وضع آخر مباراتين للفريق في كأس العالم للأندية في الاعتبار، حيث حقق فوزاً كبيراً على يوفنتوس الإيطالي وخسر بشكل مفاجئ أمام الهلال السعودي، بدا وأن الفريق غير قادر على التحلي بالاستمرارية.

وقال بيب غوارديولا إنه لم يفكر مطلقًا في تغيير أسلوب لعب فريقه، رغم مروره بلحظات صعبة خلال العام الماضي.

وكان سيتي فشل الموسم الماضي في تحقيق الفوز خلال سبع مباريات متتالية، قبل أن يستعيد توازنه في النصف الثاني من الموسم وينهي الدوري في المركز الثالث.

وعلى الرغم من التغييرات الكبيرة التي شهدها مانشستر سيتي منذ يناير الماضي، برحيل أعمدة أساسية مثل كايل ووكر وكيفن دي بروين، وانضمام عدة لاعبين جدد، أكد غوارديولا أن قناعاته حول طريقة لعب فريقه ثابتة لا تتغير.

وقال غوارديولا: "بعد الفوز بـ18 لقبا، هل سأغيّر خطتي؟ بعد التتويج بأربع بطولات دوري متتالية، هل سأبدّل قناعاتي في طريقة لعب فريقي؟ أبدا، لن يحدث ذلك".

وأضاف: "لكن إذا استعدنا الكرة في مناطق متقدمة، أريد أن نهاجم بسرعة، عندما يضغط الخصم بشكل رجل لرجل وننجح في كسر الضغط الأول، أريد أن نهاجم بسرعة، لكن بعد ذلك، أعشق تمرير الكرة آلاف المرات، مملة أو لا، لا يهم. أحب ذلك. أحب أن يمتلك فريقي الكرة ويستمر في اللعب والتمرير. هذا هو شغفي".

وتابع: أخبرني في المقابل بالطريقة التي سيدافع بها الخصوم أمامي وبعد ذلك سأحدد الطريقة التي سأدافع بها ومتى سأهاجم، ولكن لو خصمي كان مثل الهلال السعودي لعبوا بـ11 لاعبا في منطقة الجزاء علينا أن نهتم بشيء واحد فقط هو عدم السماح بالتحولات ونحن لم نفعل ذلك، ولهذا السبب خسرنا، ولكن مع فريق يضغط كثيرا مثل توتنهام لا يسمح له بالتحولات لأنهم يدفعون بضغط عال، لذلك، يعتمد الأمر على ما يفعلونه، عليك أن تضع رد فعل تكتيكيا مناسبا لذلك، لقد كنا نفعل ذلك لمدة 10 سنوات وفزنا بـ18 لقبا".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة برايتون في الجولة الثالثة من الدوري الإنجليزي، مساء اليوم الأحد.

ويحتل سيتي المركز السادس برصيد 3 نقاط من أول جولتين، فيما يحتل برايتون المركز الـ 18 برصيد نقطة وحيدة من أول مباراتين.