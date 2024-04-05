لامين يامال يتوعد باريس سان جيرمان

توقع نجم برشلونة الإسباني لامين يامال فوز فريقه بهدف دون رد في المواجهة المرتقبة الأربعاء المقبل أمام باريس سان جيرمان لحساب مباراة الذهاب لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب حديقة الأمراء بباريس.

وقبل أيام قليلة من لقاء باريس سان جيرمان وبرشلونة، ذكرت تقارير إخبارية أن المهاجم الصاعد للفريق الكاتالوني لامين يامال أكد أن فريقه سيعود من باريس بالفوز بهدف دون مقابل، مضيفا أنه سيكون صاحب هدف المباراة.

ولعب يامال (16 عاما) هذا الموسم 8 مباريات مع برشلونة في مسابقة دوري أبطال أوروبا لكنه لم يسجل أي هدف، فيما قدم تمريرة واحدة.

وتحظى مباراة برشلونة وباريس سان جيرمان باهتمام كبير في الأوساط الكروية الأوروبية والعالمية إذ إنها ستضع مدرب البي آس جي لويس إنريكي في مواجهة خاصة أمام فريقه السابق برشلونة الذي قضى معه سنوات طويلة لاعبا ثم مدربا.

كما تعيد المباراة إلى الذاكرة السيناريو التاريخي للمواجهة التي جمعت الفريقين في ثمن نهائي دوري الأبطال لسنة 2016، عندما فاز برشلونة (6 ـ1) على ملعبه بعد أن كان خسر لقاء الذهاب (4 ـ0) قبل أن يحسم التأهل في الدقيقة الأخيرة من المباراة محققا "ريمونتادا" تاريخية لا تزال واحدة من أبرز أحداث مسابقة دوري الأبطال.

ويستضيف الأربعاء 10 أبريل باريس سان جيرمان منافسه في ملعب حديقة الأمراء في باريس، قبل أن يلتقي الفريقان في ملعب كامب نو إيابا في 16 من الشهر ذاته.