بعد انسحاب المريخ.. الهلال يتوّج بلقب دوري السوبر السوداني
تُوج الهلال بلقب دوري السوبر السوداني بعد انسحاب منافسه المريخ ورفضه خوض مباراة تحديد البطل اليوم الأحد على ملعب "عزام" بالعاصمة التنزانية دار السلام.
وأقام الاتحاد السوداني دورة ثلاثية بمشاركة الهلال والمريخ وحي الوادي نيالا لتحديد الفرق المشاركة في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل.
وضمن الفريقان خوض دوري الأبطال بعدما تغلب الهلال على حي الوادي بنتيجة 7-1 ثم فاز المريخ على نفس الفريق بنتيجة 1-0.
وقرر الاتحاد السوداني إقامة لقاء الهلال والمريخ لتحديد بطل دوري السوبر هذا الموسم.
ووصل الفريقان لملعب المباراة كما تم إعلان التشكيل الرسمي من جانب الهلال والمريخ.
ولكن المريخ رفض خوض اللقاء بسبب تجاوزات الاتحاد السوداني لكرة القدم، ورفضه إخراج كاميرات التلفزيون بحسب بيان رسمي صادر عن النادي.
ونشرت الصفحة الرسمية للهلال مقطع فيديو لمراسم تتويج الفريق بلقب دوري السوبر السوداني بعد انسحاب المريخ وغياب تام لمسؤولي ولاعبي المريخ.
ولن تؤثر نتيجة المباراة على مشاركة المريخ في دوري أبطال أفريقيا خلال الموسم المقبل.