بعد انسحاب المريخ.. الهلال يتوّج بلقب دوري السوبر السوداني

وضمن الفريقان خوض دوري الأبطال بعدما تغلب الهلال على حي الوادي بنتيجة 7-1 ثم فاز المريخ على نفس الفريق بنتيجة 1-0.

وقرر الاتحاد السوداني إقامة لقاء الهلال والمريخ لتحديد بطل دوري السوبر هذا الموسم.

ووصل الفريقان لملعب المباراة كما تم إعلان التشكيل الرسمي من جانب الهلال والمريخ.