شرط رحيم ستيرلينغ للعودة إلى قطر واستكمال مشواره مع إنجلترا في كأس العالم

وهاجمت عصابة منزل نجم تشيلسي حيث تقيم خطيبته بييج وأطفاله، وسرق أفرادها ساعات ومجوهرات يقدر ثمنها بحوالي 300 ألف جنيه استرليني، لكنهم لم يتعرضوا للعائلة ولم يصب أي من أفرادها بسوء.

وقال مصدر للصحيفة: "رحيم أخبر الجميع بأنه لا توجد طريقة للذهاب إلى أي مكان إلا إذا كنت متأكدًا بنسبة 100 في المئة من إمكانية حماية عائلتي".

وكان الأمن جزءا من سبب انتقالهم إلى العقار لكونه عقارا حصريا للغاية، مع دوريات أمنية منتظمة.

وأضاف المصدر: "على الرغم من ذلك، فقد تمكن اللصوص من استهداف المنزل، وهو أمر مزعج للغاية بالنسبة لرحيم وبييج. لقد عادوا للتو إلى لندن ويريدون الشعور بالأمان".