شرط رحيم ستيرلينغ للعودة إلى قطر واستكمال مشواره مع إنجلترا في كأس العالم
ذكرت صحيفة "ذا صن" أن الجناح رحيم ستيرلينغ قرر عدم العودة إلى قطر لاستكمال مشواره رفقة المنتخب الإنجليزي في نهائيات كأس العالم سوى بشرط واحد هو التأكد أن تكون عائلته في أمان بنسبة 100% وأنه لن يمسها سوء.
وكان رحيم ستيرلينغ قد قرر العودة لإنجلترا قبل مباراة السنغال في دور الـ 16 من نهائيات كأس العالم ليكون بجانب عائلته بعد تعرض منزله للسرقة.
وهاجمت عصابة منزل نجم تشيلسي حيث تقيم خطيبته بييج وأطفاله، وسرق أفرادها ساعات ومجوهرات يقدر ثمنها بحوالي 300 ألف جنيه استرليني، لكنهم لم يتعرضوا للعائلة ولم يصب أي من أفرادها بسوء.
وقال مصدر للصحيفة: "رحيم أخبر الجميع بأنه لا توجد طريقة للذهاب إلى أي مكان إلا إذا كنت متأكدًا بنسبة 100 في المئة من إمكانية حماية عائلتي".
وكان الأمن جزءا من سبب انتقالهم إلى العقار لكونه عقارا حصريا للغاية، مع دوريات أمنية منتظمة.
وأضاف المصدر: "على الرغم من ذلك، فقد تمكن اللصوص من استهداف المنزل، وهو أمر مزعج للغاية بالنسبة لرحيم وبييج. لقد عادوا للتو إلى لندن ويريدون الشعور بالأمان".
وكانت بييج خطيبة رحيم ستيرلينغ قد عادت إلى لندن رفقة أطفالهما الثلاثة بعد مساندته خلال مباريات المنتخب الإنجليزي في دور المجموعات.
ويعتبر رحيم ستيرلينغ رابع لاعب من تشيلسي يتعرض منزله للسرقة والمهاجمة من طرف اللصوص، ومن بينهم راييس جيمس الذي تعرض منزله للسرقة في أيلول / سبتمبر 2021.
ويواجه المنتخب الإنجليزي السبت القادم منتخب فرنسا حامل اللقب في ربع نهائي كأس العالم قطر 2022.