موعد انطلاق الدوري الإسباني للموسم الجديد.. وتوقيت الكلاسيكو
الدوري الإسباني سينطلق يوم الـ13 من أغسطس المقبل وسيُختتم يوم الـ26 من مايو 2024.
أعلنت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم "لا ليغا" موعد انطلاق منافسات الدوري الإسباني لموسم 2023/2024.
وسيتم افتتاح منافسات الموسم الجديد للدوري الإسباني يوم الـ13 من أغسطس 2023.
وأشارت الرابطة إلى أن الدوري الإسباني سينطلق يوم الـ13 من أغسطس المقبل وسيُختتم يوم الـ26 من مايو 2024.
وسيفتتح نادي برشلونة حامل اللقب مبارياته بمواجهة مضيفه خيتافي، بينما يحل ريال مدريد ضيفًا على أتليتك بيلباو.
أما مواجهة الكلاسيكو المنتظرة بين برشلونة وريال مدريد فستكون في الجولة الـ11 على أرض برشلونة يوم الـ29 أكتوبر المقبل، على أن تكون مباراة الدور الثاني في الجولة الـ32 يوم الـ21 من أبريل 2024 على ملعب سنتياغو برنابيو.
يذكر أن نادي برشلونة توّج بالنسخة الماضية من الدوري الإسباني، بينما احتل ريال مدريد المركز الثاني، وأتلتيكو مدريد صاحب المركز الثالث.