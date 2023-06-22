موعد انطلاق الدوري الإسباني للموسم الجديد.. وتوقيت الكلاسيكو

وسيتم افتتاح منافسات الموسم الجديد للدوري الإسباني يوم الـ13 من أغسطس 2023.

وأشارت الرابطة إلى أن الدوري الإسباني سينطلق يوم الـ13 من أغسطس المقبل وسيُختتم يوم الـ26 من مايو 2024.

وسيفتتح نادي برشلونة حامل اللقب مبارياته بمواجهة مضيفه خيتافي، بينما يحل ريال مدريد ضيفًا على أتليتك بيلباو.