يلاحقونها منذ الانفصال.. من هي سيدني سويني التي فضحت نجوم ليفربول؟

إرم نيوز – نورالدين ميفراني

فضحت الممثلة الأمريكية سيدني سويني بعض نجوم الدوري الإنجليزي لكرة القدم وتحديداً في فريق ليفربول بعدما أكدت أنها تلقت رسائل عبر موقع إنستغرام يطلبون مواعيد غرامية.

ولا تبدو هذه المرة الأولى التي تثير فيها سيدني سويني الجدل في الأوساط العالمية ولكنها اقتحمت عالم كرة القدم بطريقة لافتة خلال الساعات الماضية.

الممثلة الأمريكية البالغة من العمر 27 عاماً أثارت من قبل جدلاً واسعاً بعد إعلانها حول خط إنتاج "البنطلون الجينز" أزمة بين السياسيين الجمهوريين والديمقراطيين في الولايات المتحدة الأمريكية.

وانتقد الحزب الديمقراطي الإعلان بينما سانده الجمهوريون والرئيس الحالي دونالد ترامب الذي دافع عن الممثلة الأمريكية باعتبارها عضوا في الحزب.

من هي سيدني سويني؟

سيدني سويني ولدت في 12 سبتمبر 1997 في واشنطن، وكانت والدتها محامية بينما والدها يعمل في الفنادق ولها شقيق واحد.

وبدأت سيدني التمثيل مبكراً كما مارست عدة رياضات من بينها التايكوندو وكرة القدم الأمريكية.

واشتهرت سيدني سويني منذ 2019 بأدائها في عدة أدوار في مسلسلات تلفزيونية، وبدأت مسيرتها بلعب دور "كاسي هوارد" في المسلسل الدرامي Euphoria على HBO وهو الدور الذي أكسبها ترشيحًا لجائزة إيمي برايم تايم لأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي في عام 2022.

وفي 2020 أسست سويني شركة الإنتاج الخاصة بها، Fifty-Fifty Films. وفي سبتمبر 2020، دخلت في شراكة مع جان مارك فالي وشركة ناثان روس لإنتاج مسلسل The Player's Table، المقتبس من رواية They Wish They Were Us للكاتبة جيسيكا جودمان وبطولة المغنية هالسي لكن المشروع تم التخلي عنه.

ولعبت سيدني سويني في عام 2023 دور البطولة مع جلين باول في الكوميديا الرومانسية Anywhere but You للمخرج ويل جلوك، والذي عُرض لأول مرة في ديسمبر 2023، وحقق الفيلم أكثر من 200 مليون دولار في أنحاء العالم جميعها.

وتألقت الممثلة الأمريكية في سنة 2024 بالمشاركة في عدة أفلام حيث لعبت دور جوليا كورنوال كاربنتر إلى جانب داكوتا جونسون في فيلم الأبطال الخارقين Madame Web للمخرج إس. جيه. كلاركسون، والذي تدور أحداثه في عالم Spider-Man ، وفي العام نفسه أنتجت ولعبت دور البطولة في فيلم الرعب Immaculate وستشارك في بطولة فيلم Echo Valley.

وعلى صعيد حياتها الخاصة أعلنت خطبتها على صديقها رجل الأعمال والمنتج السينمائي جوناثان دافينو بعد صداقة استمرت لسنوات قبل أن تعلن في سنة 2025 انفصالها عنه وإلغاء حفل الزواج الذي كان مقررا في مايو الماضي.