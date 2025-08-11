أسد أبيض.. مهند علي يفجر جدلًا (فيديو)

ظهر النجم العراقي مهند علي، لاعب نادي دبا الفجيرة، بشكل لافت مساء اليوم الاثنين، فقد نشر صورة مثيرة في إحدى الحدائق، مما أثار تفاعلًا واسعًا بين المتابعين.

وانضم مهند علي أخيرًا إلى صفوف نادي دبا الفجيرة في دوري أدنوك للمحترفين، بعد موسم استثنائي مع نادي الشرطة العراقي، إذ توّج بلقب هداف دوري نجوم العراق برصيد 27 هدفًا، وقاد فريقه للفوز بلقب الدوري الموسم الماضي.

وكان نادي الشرطة العراقي قد أعلن رسميًا رحيل مهاجمه الدولي بعد انتهاء عقده، لتبدأ رحلة جديدة للنجم الشاب مع نادي دبا الفجيرة.

وخلال مسيرته مع الشرطة، لعب مهند علي 155 مباراة، سجل خلالها 82 هدفًا، وفقًا للحساب الرسمي للنادي على منصة إكس.

ظهور مثير

ظهر مهند علي ممسكًا أسدًا كبيرًا أبيض اللون في إحدى الحدائق.

ويُعد ظهور مهند علي مع الأسد الأبيض مفاجأة للجماهير، إذ يُظهر اللاعب العراقي ثقة كبيرة في بداية مشواره الجديد.