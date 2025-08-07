3  أشياء تبشّر بنسخة مرعبة من كريستيانو رونالدو مع جيسوس

توهّج البرتغالي كريستيانو رونالدو بشكل لافت مساء الخميس في المباراة الإعدادية الودية أمام ريو آفي البرتغالي عندما أحرز ثلاثية رائعة في فوز فريقه (4 ـ 0) في ثالث المواجهات الودية للموسم الجديد.

وحقق النصر انتصارا عريضا على ريو آفي بعد أن فاز على سانت يوهان النمساوي (5 ـ 2) في بداية المعسكر النمساوي ثم على تولوز الفرنسي (2 ـ 1).

ولم يشارك رونالدو في المباراة الأولى أمام سانت يوهان، لكنه نجح في وضع بصمته في المباراتين اللتين بدأهما أساسيا، ضد تولوز ثم ريو آفي ليحرز 4 أهداف وهو ما يؤشر لاستعادة النجم البرتغالي لسالف تألقه من أجل قيادة النصر لأول لقب رسمي منذ انضمامه إليه في يناير 2023.

ورغم أن ريو آفي ليس ذلك المنافس القوي الذي بإمكانه الوقوف أمام النصر، فإن هاتريك رونالدو يمكن أن يكون علامة على نسخة مرعبة مع مواطنه جورج جيسوس على دكة البدلاء ومواطنه الآخر جواو فليكس في خط هجوم النصر.

وتدل 3 مؤشرات، نوردها في التقرير التالي، على أن النسخة الجديدة لرونالدو مع النصر في 2025 ـ 2-26 ستكون واعدة جدا بوجود جورج جيسوس:

4 أهداف في مبارتين

استطاع رونالدو أن يحرز هدفا في أول مباراة إعدادية ودية أمام تولوز قبل أسبوعين في معسكر النمسا، ونجح اليوم في تسجيل هاتريك أمام ريو آفي في ظرف 24 دقيقة أي بمعدل هدف كل 8 دقائق.

أرقام رونالدو تبدو لافتة على الرغم من أن الأمر يتعلق بمواجهة ودية، كما أن المنافس لا يبدو بالفعل ندا قويا للنصر.

ولكن الأرقام تبقى مهمة جدا لرونالدو الذي لم يسجل هاتريك في آخر 18 شهرا.

وتعود آخر ثلاثية للنجم البرتغالي إلى مباراة النصر والوحدة في الدوري السعودي للمحترفين وذلك يوم 4 مايو 2024 عندما انتهت المواجهة 6 ـ0.

جواو فيلكس صانع رائع

المؤشر الثاني على توهج رونالدو المرتقب في الموسم الجديد هو انضمام مواطنه لاعب الجناح وجوكر الهجوم جواو فليكس إلى صفوف النصر منذ أيام قليلة.

ولم يحتج جواو فليكس إلى كثير من الوقت والمباريات لإثبات اندماجه في تشكيلة النصر وتناغمه مع رونالدو إذ كان صانع أهداف رائعا في مباراة ريو آفي وهو ما سيمكنه من مزيد التألق في المواجهات المقبلة.

وسيكون اللاعب البرتغالي الشاب أمام امتحان حقيقي في مباراة كأس السوبر التي تجمع النصر بالاتحاد في نصف النهائي، فمقابل الثالوث الفرنسي في الاتحاد: نغولو كانتي وكريم بنزيما والمدرب لوران بلان، سيكون هناك ثلاثيا برتغاليا في النصر: رونالدو ـ جواو فليكس والمدرب جورج جيسوس.

جيسوس: فريق هجومي بامتياز

يرتكز الفكر التكتيكي للمدرب البرتغالي للنصر جورج جيسوس الكثير من فرص التسجيل وهو مدرب ذو نزعة هجومية واضحة كانت ظهرت في تجاربه السابقة وآخرها مع الهلال السعودي.

وفي موسم 2023 ـ 2024، الذي أحرز فيه الهلال ثلاثية تاريخية، تحت قيادة المدرب الحالي للنصر، تميز الفريق بالفعل بهيجان هجومي أشبه بالآلة التي لا تتوقف عن الدوران وأحرز 96 هدفا في 34 مباراة، كما فاز بنتائج كبيرة من بينها 9 أهداف نظيفة أمام الحزم.

ومن المتوقع بشدة أن ينقل جيسوس ذلك الفكر إلى رونالدو ورفاقه في النصر وهو ما سيعزز حظوظ أسطورة البرتغال في أن يقود فريقه لنسخة متوهجة واستثنائية من أجل المراهنة على الألقاب.