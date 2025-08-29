بث مباشر لمباراة الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي

يفتتح نادي الهلال مبارياته في دوري روشن السعودي، مساء اليوم الجمعة، أمام الرياض، في الجولة الأولى من البطولة.

وستكون هذه أول مباراة رسمية يخوضها الهلال في معقله المملكة أرينا بقيادة مدربه سيموني إنزاغي.

وقاد المدرب الإيطالي فريق الهلال في كأس العالم للأندية، وسيظهر لأول مرة مساء اليوم أمام جماهير "الزعيم".

وتتجه الأنظار إلى الخط الأمامي ترقبا للظهور الرسمي الأول لداروين نونيز الذي انتقل إلى الهلال في وقت سابق هذا الشهر قادما من ليفربول الإنجليزي.

تشكيل الهلال

تشكيل الرياض