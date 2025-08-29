روسيا: النشر المؤقت لنظام صواريخ "تايفون" الأمريكي في اليابان خطوة أخرى مزعزعة للاستقرار

رياضة

بث مباشر لمباراة الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي

بث مباشر لمباراة الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي
فريق الهلال السعوديالمصدر: حساب نادي الهلال على إكس
إرم نيوز
إرم نيوز
29 أغسطس 2025، 3:10 م

يفتتح نادي الهلال مبارياته في دوري روشن السعودي، مساء اليوم الجمعة، أمام الرياض، في الجولة الأولى من البطولة.

وستكون هذه أول مباراة رسمية يخوضها الهلال في معقله المملكة أرينا بقيادة مدربه سيموني إنزاغي.

وقاد المدرب الإيطالي فريق الهلال في كأس العالم للأندية، وسيظهر لأول مرة مساء اليوم أمام جماهير "الزعيم".

وتتجه الأنظار إلى الخط الأمامي ترقبا للظهور الرسمي الأول لداروين نونيز الذي انتقل إلى الهلال في وقت سابق هذا الشهر قادما من ليفربول الإنجليزي.

وتقدم "إرم نيوز" تغطية مباشرة لأحداث مباراة الهلال ضد الرياض في الدوري السعودي في السطور القادمة

