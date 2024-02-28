ماكس فيرستابين يخوض سباقا مع أسرع طائرة دون طيار (فيديو)
خاض الهولندي ماكس فيرستابين، نجم الفورمولا 1، سباقا من نوع خاص في حلبة سيلفرستون الشهيرة بإنجلترا، حيث لم يكن ينافس لويس هاميلتون أو تشارلز لوكلير أو زميله سيرجيو بيريز.
وتسابق بطل العالم في السنوات الثلاث الماضية بسيارته ريد بول مع أسرع طائرة دون طيار في العالم.
ووفقا لما ذكره موقع "autoweek"، اليوم الأربعاء، فإن فريق الهولنديين المبدعين في "Dutch Drone Gods" ابتكروا طائرة دون طيار ذات سرعة فائقة قادرة على مواكبة أسرع سائق على الإطلاق، وهو ماكس فيرستابن، وقالت الشركة، إن أحدث ابتكار لهم استغرق أكثر من عام من التطوير، ويمكنه التنافس أسرع مرتين من سيارة الفورمولا 1، حيث تصل إلى 186 ميلاً في الساعة خلال أربع ثوانٍ وتبلغ السرعة القصوى 217 ميلاً في الساعة.
وخلال اختبار السرعة هذا في حلبة سيلفرستون في إنجلترا، تم التأكد من أن الطائرة دون طيار سريعة بشكل لا يصدق، وتنطلق السيارة بسرعة مضاعفة مقارنة بسيارة ماكس فيرستابن RB20 أو أي سيارة فورمولا 1 أخرى، حيث تصل إلى سرعة 300 كيلومتر في الساعة في غضون 4 ثوانٍ وتصل إلى سرعة قصوى تبلغ 350 كيلومترا في الساعة.
ويقود الطائرة بدون طيار، رالف هوغينبيرك، وكان الهدف النهائي هو مواكبة سيارة الفورمولا 1 في الوقت الفعلي؛ ما يوفر منظور سباق فريدا من نوعه لم يره المشاهدون من قبل.
وقال رالف هوغينبيرك: "هذه الطائرة مميزة؛ لأنها الوحيدة المزودة بكاميرا تسير بهذه السرعة، لقد كان مشروعًا صعبًا للغاية لإنشاء طائرة دون طيار سريعة بما يكفي لمواكبة السيارة وإبقائها في الإطار الكامل، أثناء التقاط الصورة بطريقة مثيرة للاهتمام".