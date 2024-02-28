ماكس فيرستابين يخوض سباقا مع أسرع طائرة دون طيار (فيديو)

خاض الهولندي ماكس فيرستابين، نجم الفورمولا 1، سباقا من نوع خاص في حلبة سيلفرستون الشهيرة بإنجلترا، حيث لم يكن ينافس لويس هاميلتون أو تشارلز لوكلير أو زميله سيرجيو بيريز.

وتسابق بطل العالم في السنوات الثلاث الماضية بسيارته ريد بول مع أسرع طائرة دون طيار في العالم.

ووفقا لما ذكره موقع "autoweek"، اليوم الأربعاء، فإن فريق الهولنديين المبدعين في "Dutch Drone Gods" ابتكروا طائرة دون طيار ذات سرعة فائقة قادرة على مواكبة أسرع سائق على الإطلاق، وهو ماكس فيرستابن، وقالت الشركة، إن أحدث ابتكار لهم استغرق أكثر من عام من التطوير، ويمكنه التنافس أسرع مرتين من سيارة الفورمولا 1، حيث تصل إلى 186 ميلاً في الساعة خلال أربع ثوانٍ وتبلغ السرعة القصوى 217 ميلاً في الساعة.